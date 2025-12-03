Un an după tentativa de instaurare a legii marțiale: Președintele Lee laudă cetățenii sud-coreeni pentru apărarea democrației

La un an de la tentativa eșuată a fostului președinte Yoon Suk Yeol de a impune legea marțială, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a elogiat miercuri cetățenii care au contribuit la respingerea acestei tentative și la reafirmarea rezilienței democrației din Coreea de Sud. În decembrie 2024, mii de persoane s-au adunat în jurul Adunării Naționale, după ce Yoon a declarat legea marțială, acuzând opoziția de „dictatură legislativă”.

Atunci, trupele au fost mobilizate în incinta parlamentului, iar activitățile politice au fost interzise prin decrete. Totuși, Adunarea Națională a respins declarația de lege marțială după doar șase ore, iar cetățenii au ieșit în stradă pentru a apăra instituția legislativă.

Procuraturi și acuzații pentru Yoon și subordonați

După eveniment, autoritățile au deschis rapid investigații împotriva lui Yoon pentru insurecție, iar în ianuarie 2025 acesta a devenit primul președinte în funcție din istoria Coreei de Sud arestat. Impeachmentul său a fost aprobat de Adunarea Națională în decembrie 2024, confirmat ulterior unanim de Curtea Constituțională în aprilie. Fostul președinte este acum inculpat pentru inițierea unei insurecții, abuz de putere și tentativă de trădare.

De asemenea, peste o duzină de comandanți militari, miniștri și premierul Han Duck-soo au fost inculpați pentru implicarea lor în tentativa de lovitură. Procesul lui Han se desfășoară cel mai rapid, cu verdict programat pentru 21 ianuarie 2026.

Reforme structurale pentru prevenirea unor situații similare

În urma crizei, Adunarea Națională a modificat legea în iulie, impunând condiții mai stricte pentru declararea legii marțiale și consolidând protecția parlamentului. Trupele militare și poliția nu mai pot intra în incinta parlamentului fără consimțământul președintelui Camerei, chiar și în cazul unei legi marțiale.

Mai mult, ministrul apărării Ahn Gyu-back a reorganizat conducerea militară și a comandat audituri interne pentru unitățile implicate, în timp ce guvernul lui Lee a lansat anchete pentru oficialii care au cooperat la implementarea legii marțiale. Președintele a propus chiar modificarea Constituției pentru a permite două mandate de patru ani și alegeri intermediare pentru o mai bună responsabilizare a președinților.

Impact politic și social

Criza a adus o revenire a încrederii publice în instituțiile naționale, dar a adâncit polarizarea politică. Un sondaj recent arată că 77% dintre cetățeni consideră că diviziunile politice s-au accentuat de la eveniment. Partidul People Power al lui Yoon, aflat acum în opoziție, se confruntă cu dilema de a-și cere scuze pentru lovitura de stat sau de a-l susține pe Yoon pentru a nu pierde baza conservatoare.

Președintele Lee a subliniat necesitatea echilibrului între justiție și reconciliere: „Nu intenționăm să pedepsim fără milă, dar nici să trecem cu vederea ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să ne unim, dar unitatea nu înseamnă să ignorăm greșelile.”

