La 1 noiembrie 2024, acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, ucigând 16 persoane și declanșând un an de proteste pașnice în întreaga Serbie.

Jelim victimele din Novi Sad. Suntem solidari cu cetățenii care cer adevăr și dreptate. Timp de un an, ei au cerut responsabilitate, transparență și reforme democratice. Europa nu poate privi în altă parte. Vula Tsetsi, copreședinta Partidului Verzilor Europeni

Vula Tsetsi, copreședintă a Partidului Verzilor Europeni, a declarat: „Jelim victimele din Novi Sad. Suntem solidari cu cetățenii care cer adevăr și dreptate. Timp de un an, ei au cerut responsabilitate, transparență și reforme democratice. Europa nu poate privi în altă parte. Corupția structurală și represiunea politică a regimului președintelui Aleksandar Vučić (SNS, afiliat Partidului Popular European) pun în pericol viitorul tuturor din Serbia – social, economic și de mediu. Nominalizarea studenților pentru Premiul Saharov a fost un pas foarte important pentru conștientizarea situației și pentru a sublinia necesitatea unei acțiuni din partea Uniunii Europene. Instituțiile europene trebuie să exercite presiune asupra lui Vučić pentru a opri represiunea și pentru a permite alegeri libere și corecte.”

Ciarán Cuffe, de asemenea copreședinte al Partidului Verzilor Europeni, a adăugat: „Curajul studenților și al societății civile din Serbia oferă speranță tuturor celor care cred în democrație și dreptate. Ei merită sprijinul deplin al Europei, nu tăcere sau indiferență. În ultimul an, demonstrațiile și veghelele au continuat în toată țara, în ciuda intimidărilor și a violenței brutale a poliției. Protestatarii cer o anchetă independentă asupra tragediei, tragerea la răspundere a celor vinovați și protejarea drepturilor fundamentale. Verzii Europeni își reafirmă sprijinul pentru aceste revendicări legitime și cer autorităților sârbe să înceteze orice formă de represiune împotriva manifestanților pașnici.”

Conform The Guardian, la 1 noiembrie 2024, un acoperiș din beton s-a prăbușit peste gara din Novi Sad, al doilea oraș ca mărime al Serbiei, ucigând 16 persoane. Tragedia a declanșat cel mai lung val de proteste pe care țara îl văzuse într-un deceniu – o revoltă spontană împotriva corupției, neglijenței și aroganței puterii. La un an după aceea, crăpăturile din betonul Serbiei s-au transformat în fisuri adânci în fundațiile sale politice.

Calamitatea a rănit profund din două motive. În primul rând, fiecare sârb are o poveste despre acea gară. Construită în 1964 și reconstruită recent pentru a deservi noua linie de mare viteză între Belgrad și granița cu Ungaria, gara din Novi Sad a fost de zeci de ani un loc de întâlnire pentru nordul țării – locul unde familiile și prietenii își spuneau „bun venit” sau „adio”. Cu doar o săptămână înainte de prăbușire, îmi lăsasem soția și fiicele așteptând în umbra ei, în timp ce mergeam la un chioșc din apropiere să cumpăr apă și gustări. Ceea ce li s-a întâmplat celor 16 victime s-ar fi putut întâmpla oricăruia dintre noi.

În al doilea rând, infrastructura este mândria și propaganda regimului. De mai bine de un deceniu, partidul aflat la guvernare al președintelui Aleksandar Vučić își măsoară succesul în kilometri de asfalt și cale ferată. Fiecare campanie electorală vine cu noi promisiuni de drumuri, poduri și tuneluri. Expo 2027, care urmează să aibă loc la Belgrad, este vitrina guvernului. Însă, în Serbia lui Vučić, viteza, clientelismul și câștigul politic par să conteze mai mult decât siguranța sau supravegherea.

Gara din Novi Sad, de exemplu, a fost inaugurată festiv de două ori, în 2022 și din nou în 2024. Reînnoirea din martie 2022 a avut loc chiar în timpul campaniilor electorale din Serbia și Ungaria: Viktor Orbán și Vučić au stat unul lângă altul – o pereche potrivită de lideri ai căror regimuri par să concureze doar în controlul asupra mass-mediei, disprețul față de instituții și apropierea de Moscova.

În vara acestui an, Vučić a inaugurat o nouă secțiune de autostradă, deși o parte din ea nu avea autorizația necesară, iar tunelul aferent nu era echipat cu sistem automat de monitorizare a siguranței. Soluția guvernului a fost să suspende regulamentul de siguranță pentru tuneluri și să amplaseze permanent echipe de urgență – pompieri, poliție și ambulanță – la intrare.

Prăbușirea acoperișului nu a creat criza Serbiei; doar a scos-o la iveală. În ultimii 12 ani, regimul a capturat toate instituțiile statului, golind de conținut o democrație construită cu greu între 2000 și 2012. Cu justiția, presa și organismele de reglementare sub controlul partidului, strada a rămas singurul forum public real. Din 2016, Serbia a trăit aproape anual valuri de proteste – fiecare dintre ele devenind un teren de antrenament pentru noua generație de demonstranți.

După uriașul protest de la Belgrad din 28 iunie, regimul și-a dat jos toate măștile. În timpul protestelor regulate din întreaga țară, poliția a bătut și hărțuit demonstranți pașnici pe străzi; aproape o mie de cetățeni au fost arestați de la începutul revoltei. Statul nu-și mai ascunde frica – o folosește ca armă.

Guvernul lui Vučić preferă să pară că stă pe mai multe scaune geopolitice, balansându-se între est și vest, dar în realitate conduce țara în folosul președintelui, luând bani de la Bruxelles și ordine de la Moscova. Cu cât partidul lui Vučić scade mai mult în sondaje, cu atât se bazează mai puternic pe nucleul său dur de susținători – în mare parte pro-ruși, naționaliști și de dreapta – și cu atât se apropie mai mult de Moscova. Un asemenea echilibru instabil riscă să se transforme într-o sursă de instabilitate pentru întregul vest al Balcanilor.

Influența Rusiei asupra aparatului de securitate al Serbiei este periculos de subestimată. Rețelele sale de informații se mișcă nestingherit, de la taberele de antrenament descoperite pe teritoriul sârb – unde agenții au repetat scenarii de haos pentru ziua alegerilor din Republica Moldova – până la coridoarele propriilor instituții din Belgrad. Între timp, așa-numita „mişcare anti-protest” – o adunare pestriță de bătăuși plătiți și loialiști ai regimului – copiază direct manualul Kremlinului, într-o versiune sârbească a anti-Maidanului din Ucraina.