Familiile și persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziție doar câteva zile, pentru a solicita sprijinul acordat de stat pentru acoperirea costurilor de încălzire în sezonul rece 2025–2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că termenul final pentru depunerea documentelor este 20 noiembrie, iar cei care respectă această dată, vor primi ajutorul începând chiar din luna noiembrie, prima lună a sezonului rece.

Sprijinul destinat încălzirii locuinței este acordat pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie rămâne valabil pe tot parcursul anului. Cererile și declarațiile pe propria răspundere trebuie depuse la primăria localității în care solicitantul își are domiciliul. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul instituțiilor locale sau de pe platformele agențiilor județene de plăți.

Ajutorul se adresează gospodăriilor care se încadrează în criteriile de venit prevăzute de lege: un venit mediu net de cel mult 1.386 lei pe persoană în cazul familiilor și până la 2.053 lei pentru persoanele singure. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să dețină bunuri care îi exclud de la acordarea dreptului.

Plata sprijinului se face prin agențiile teritoriale ale ANPIS. Pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, sumele sunt direcționate direct către furnizori și scăzute automat din facturi. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, ajutorul pentru întreg sezonul rece este achitat integral în luna decembrie sau, proporțional, dacă cererea este depusă mai târziu.

ANPIS recomandă depunerea actelor înainte de termenul-limită pentru ca sprijinul să poată fi acordat încă din prima lună de iarnă.

