Ultima șansă pentru Hamilton! Sezonul îi poate aduce cea mai dură premieră negativă

Formula 1Știrile zilei
Actualizat:
FIORANO MODENESE, ITALY - FEBRUARY 19: Lewis Hamilton of Great Britain and Ferrari acknowledges the fans at the end of the days running at Fiorano Circuit on February 19, 2025 in Fiorano Modenese, Italy. (Photo by Nicola Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Lewis Hamilton poate încheia primul sezon din carieră fără niciun podium.

Lewis Hamilton se pregătește pentru cursa de la Abu Dhabi cu presiunea unei statistici care nu l-a urmărit niciodată în cariera sa: posibilitatea de a termina un sezon întreg de Formula 1 fără nicio clasare pe podium. Transferul său la Ferrari, anunțat cu entuziasm la începutul lui 2024, s-a transformat într-unul dintre cele mai dificile capitole ale carierei britanicului. Deși spera să lupte la titlu, Hamilton a acumulat doar 152 de puncte și cel mult poate încheia sezonul pe locul șase, cu Kimi Antonelli la doar două puncte în spate.

Așteptările erau enorme la momentul trecerii sale de la Mercedes la Ferrari, mutare considerată cea mai importantă din istoria recentă a competiției. Totuși, sezonul a fost departe de promisiuni, iar statistica dureroasă este că Hamilton nu a urcat pe podium nici măcar o singură dată în culorile Scuderiei. Este o premieră nedorită pentru un pilot care, în trecut, obișnuia să lupte constant pentru victorii și recorduri.

Un sezon sub nivelul așteptărilor, cu momente aproape de reușită, dar insuficiente

Hamilton a avut câteva ocazii în care podiumul părea realizabil, însă de fiecare dată i-a scăpat printre degete. Locurile patru din Austin, Marea Britanie, Austria și Italia au fost cele mai bune clasări ale sale, însă nu au fost suficiente pentru a salva un sezon complicat. Finalul de an a fost și mai dur: abandon în Brazilia, locul opt în Las Vegas și locul 12 în Qatar, rezultate care au accentuat declinul continuu al performanțelor.

Ceea ce face situația și mai frustrantă pentru britanic este comparația directă cu pilotul pe care l-a înlocuit la Ferrari. Carlos Sainz, plecat la Williams înaintea acestui sezon, a reușit deja două clasări pe podium, o performanță greu de ignorat în contextul dificultăților prin care trece Hamilton.

Cursa de la Abu Dhabi reprezintă ultima șansă de a evita o pată neagră în palmaresul său, un sezon complet fără podium, lucru fără precedent în cariera multiplului campion mondial. Ferrari, la rândul său, încearcă să încheie un an sub nivelul așteptărilor cu o notă pozitivă, însă constanta lipsă de ritm în cursele lungi ridică semne serioase de întrebare înaintea ultimului Grand Prix.

Pentru Hamilton, Abu Dhabi devine astfel mai mult decât o cursă: devine o luptă directă cu istoria personală, cu presiunea unui sezon ratat și cu o echipă care încă încearcă să găsească direcția corectă în era actuală a Formulei 1.

