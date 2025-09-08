Uli Hoeness îi „taie aripile” lui Nicolas Jackson! Declarație categorică despre viitorul atacantului la Bayern

Legendarul oficial bavarez a transmis că împrumutul de la Chelsea nu va deveni permanent.

Campania de transferuri a lui Bayern Munchen a adus schimbări majore în lotul lui Vincent Kompany. Nu mai puțin de 17 jucători au plecat în această vară, printre care Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman, Mathys Tel sau Eric Dier, ceea ce a făcut ca lotul să devină extrem de subțire.

În schimb, campioana Germaniei a cheltuit 89 de milioane de euro pentru a aduce patru jucători. Cel mai costisitor transfer a fost Luis Diaz, pentru care s-au plătit 70 de milioane, iar Nicolas Jackson a ajuns sub formă de împrumut de la Chelsea, contra sumei de 16,5 milioane de euro.

Senegalezul, văzut ca rezervă pentru Harry Kane, are în contract o clauză de cumpărare de 65 de milioane de euro, care devine obligatorie doar dacă atacantul va fi titular în 40 de meciuri în acest sezon.

Hoeness, verdict dur pentru Jackson

Președintele onorific al clubului, Uli Hoeness, a avut o poziție tranșantă în privința viitorului lui Jackson la Bayern:

„Jucătorul și agentul său contribuie cu 3 milioane la suma plătită pentru împrumut. Astfel noi venim doar cu 13 milioane jumătate. Cu siguranță nu va exista un contract permanent. Acesta va fi cazul doar dacă jucătorul va avea 40 de meciuri ca titular. Nu se va întâmpla niciodată”, a declarat fostul mare internațional german.

Hoeness a comentat și un alt transfer ratat de bavarezi, cel al lui Nick Woltemade, ajuns recent la Newcastle pentru 85 de milioane de euro, după ce Stuttgart a cerut o sumă considerată exagerată de Bayern.

„Această sumă nu se justifică pentru Woltemade. Transferul acesta s-a realizat doar datorită banilor din Arabia Saudită”, a completat oficialul.

Declarațiile sale arată clar că Bayern nu intenționează să-l păstreze pe Nicolas Jackson pe termen lung, iar clauza din contract pare imposibil de activat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!