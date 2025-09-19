Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană se reunesc vineri pentru a stabili o poziție comună privind euro digital, o monedă care ar putea reprezenta o alternativă la sistemele de plăți dominante din SUA, Visa și Mastercard.

Discuțiile privind această inițiativă durează de șase ani, însă în acest an au câștigat intensitate, în contextul în care UE încearcă să își reducă dependența de alte țări în domenii strategice, precum energia, finanțele și apărarea.

Carlos Cuerpo, ministrul spaniol de Finanțe, a declarat: „Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să fac rapid progrese.”

Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, a subliniat importanța unui sistem de plăți independent la nivel european:

„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european.”

Calendarul și provocările euro digital

Banca Centrală Europeană speră ca până la începutul anului viitor să dispună de toate deciziile politice necesare emiterii euro digital, iar lansarea efectivă ar putea dura doi-trei ani, potrivit lui Piero Cipollone, membru al boardului BCE.

Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind euro digital, Parlamentul European încă analizează detalii tehnice și riscuri, precum impactul asupra sectorului bancar și stabilitatea financiară.

Unele state membre au deja sisteme naționale de plăți digitale, însă niciunul nu este acceptat la nivelul întregului bloc comunitar.

Dombrovskis a explicat că „BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE.”

