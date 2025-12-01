Uniunea Europeană avertizează că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să includă tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise în timpul invaziei.

Mesajul vine pe fondul demersurilor administrației Trump de a promova un acord rapid, dar controversat, care ar putea duce la relaxarea presiunii asupra Moscovei.

Într-un interviu acordat Politico, comisarul european pentru justiție și democrație, Michael McGrath, a avertizat că negocierile nu pot deveni un pretext pentru impunitate:

„Nu cred că istoria va judeca cu indulgenţă orice efort de a şterge cu buretele crimele Rusiei în Ucraina. Ei trebuie să răspundă pentru aceste crime şi aceasta va fi abordarea Uniunii Europene în toate aceste discuţii.”

McGrath: „Am semăna semințele următoarei invazii”

Oficialul european a subliniat că exonerarea Rusiei de responsabilitate ar deschide calea unei noi agresiuni:

„Dacă am face acest lucru, dacă am permite impunitatea pentru aceste crime, am semăna seminţele următoarei runde de agresiune şi a următoarei invazii”, a declarat McGrath, adăugând că ar fi „o greşeală istorică de proporţii uriaşe”.

Îngrijorările europenilor sunt alimentate de informațiile potrivit cărora proiectul de acord promovat de Washington ar include o „amnistie totală pentru acţiunile comise în timpul războiului”, precum și planuri de reintegrare rapidă a Rusiei în economia mondială.

Critici pentru abordarea Washingtonului

Demersurile echipei lui Trump vin în contradicție cu poziția exprimată de instanțe și organizații internaționale.

Rusia este acuzată de crime grave, de la răpirea a 20.000 de copii ucraineni la atacuri deliberate asupra civililor în localități precum Bucea și Mariupol.

Autoritățile ucrainene au deschis peste 178.000 de dosare privind presupuse crime rusești de la începutul războiului.

O comisie a Națiunilor Unite a concluzionat recent că forțele ruse au comis crime împotriva umanității prin atacuri cu drone asupra civililor, precum și crime de război prin deportări și transferuri forțate.

Planul de pace al lui Trump: reintegrarea Rusiei în G8 și ridicarea sancțiunilor

Documentul în 28 de puncte prezentat de echipa lui Donald Trump propune o relaxare majoră a presiunilor asupra Rusiei.

Proiectul prevede reintegrarea Moscovei în economia globală, revenirea în formatul G8 și încheierea unor parteneriate economice majore cu SUA.

În plan se menționează:

„Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenţei artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracţie a metalelor rare din Arctica şi altor oportunităţi corporative reciproc avantajoase”.

Totodată, proiectul propune ridicarea treptată a sancțiunilor, o idee respinsă de liderii europeni, care subliniază că astfel de decizii intră strict în atribuțiile UE.

