Uniunea Europeană a publicat joi în Jurnalul Oficial noul set de sancțiuni împotriva Rusiei, cel de-al 19-lea pachet, care prevede interzicerea totală a organizării, promovării sau vânzării de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia, relatează Le Figaro.

Măsura vizează atât agențiile din UE, cât și activitățile de publicitate sau de însoțire a turiștilor.

Turismul internațional către Rusia se afla deja în declin accentuat.

În 2022, doar 200.100 de vizitatori străini au intrat în țară, o prăbușire față de cei peste cinci milioane înregistrați în 2019, potrivit Asociației Tur-Operatorilor din Rusia (ATTOR), care citează date ale grănicerilor ruși.

Amenzi uriașe și riscuri penale pentru agențiile care încalcă regulile

Începând de joi, agențiile europene sunt obligate să respecte noile restricții. Pavlina Ilieva, președinta Asociației “Union Avenir du Tourisme”, explică:

„Sancţiunile vizează atât voiaje de grup, cât şi voiaje individuale şi interzic publicitatea acestor servicii şi activitatea însoţitorilor turiştilor ruşi”.

În Bulgaria, sancțiunile sunt deosebit de severe: amenzile pot ajunge la un milion de leva (aproximativ 510.000 de euro), iar în unele cazuri încălcarea regulilor poate atrage inclusiv pedepse cu închisoarea, potrivit postului bTV.

Cererea scade, dar nu dispare complet

Deși restricțiile devin tot mai dure, unele agenții confirmă că există încă solicitări pentru destinații precum Moscova sau Sankt Petersburg, în special din partea turiștilor asiatici.

Mailys Lauru, directoare de vânzări pentru zona “țările nordice” la Marco Vasco, spune că interesul persistă, deși firma nu poate oferi astfel de pachete:

„Noi nu suntem autorizaţi să vindem voiaje în Rusia”.

Ea adaugă că unele cereri provin fie de la persoane insuficient informate cu privire la situația actuală, fie de la călători care încearcă să găsească rute alternative, prin Turcia, sau care solicită sprijin în obținerea vizelor.

Înainte de pandemie, Marco Vasco primea în medie 40 de solicitări lunar pentru Rusia; în 2021 numărul scăzuse la 15, iar acum este de aproximativ cinci-șase pe lună.

Platformele de turism renunță complet la destinația Rusia

Platforma Evaneos, specializată în conectarea călătorilor cu agenții locale, anunță că „nu propune, în prezent, voiaje în Rusia” și că nu intenționează să redeschidă destinația, neavând nici agenți locali activi.

Pentru a răspunde totuși cererii pentru destinații similare din punct de vedere cultural sau geografic, agențiile promovează alternative precum Georgia sau Kîrgîzstan — care, potrivit companiei, ar putea înregistra o creștere de 80% a solicitărilor în 2025 comparativ cu 2024.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.