Uniunea Europeană a anunțat adoptarea unor proiecte de reglementări prin care sunt eliminate toate tarifele pentru bunurile industriale din SUA și este acordat tratament preferențial unor produse agricole și marine americane, relatează Bloomberg. Decizia vine după o solicitare a președintelui Donald Trump.

Comisia Europeană, responsabilă de politica comercială a blocului comunitar , a precizat că măsura creează premisele pentru ca Statele Unite să reducă tarifele pentru automobilele și piesele auto europene de la 27,5% la 15%.

Reducerea va fi aplicată retroactiv, începând cu 1 august.

Deși reglementările trebuie aprobate de Parlamentul European și de statele membre, un oficial european citat sub protecția anonimatului a afirmat că Washingtonul ar putea aplica imediat scăderea tarifelor la mașini.

von der Leyen: „Un acord puternic, chiar dacă nu perfect”

Acordul politic a fost încheiat luna trecută, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a descris drept „puternic, chiar dacă nu perfect”. Ea a apărat înțelegerea, subliniind că este necesară pentru a oferi stabilitate și predictibilitate mediului de afaceri.

Totuși, președintele SUA Donald Trump a precizat că reducerea tarifelor nu va fi aplicată imediat în cazul automobilelor, până la adoptarea legislației privind eliminarea taxelor industriale și a altor tarife.

Impact asupra exporturilor europene

Automobilele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de exporturi europene către Statele Unite. Numai Germania a exportat, în 2024, mașini și piese auto în valoare de 34,9 miliarde de dolari. Pentru a accelera procedura, Comisia Europeană a renunțat la evaluarea de impact, un pas standard în astfel de situații, potrivit Bloomberg.

Decizia survine în timp ce Donald Trump a amenințat cu tarife suplimentare și alte sancțiuni pentru statele care taxează serviciile digitale, fără a menționa explicit dacă UE s-ar afla printre acestea.

Președintele american a criticat în repetate rânduri reglementările europene din domeniul tehnologic și antitrust, care afectează companii precum Google și Apple.

Un oficial european a subliniat că legislația privind concurența digitală și conținutul online nu face obiectul negocierilor comerciale actuale dintre cele două părți.

