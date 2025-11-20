Uniunea Europeană a prezentat miercuri un pachet amplu de măsuri care vizează simplificarea regulilor privind inteligența artificială și protecția datelor, după ce marile companii americane de tehnologie și numeroși actori europeni au cerut o reglementare mai puțin împovărătoare.

Comisia Europeană propune acordarea unui termen suplimentar pentru industrie, astfel încât obligațiile legate de sistemele de inteligență artificială „cu risc mare” să devină aplicabile abia la finalul anului 2027, și nu în august 2026.

Aceste sisteme vizează domenii sensibile – precum securitatea, sănătatea sau protecția drepturilor fundamentale – și sunt vizate de norma centrală a „AI Act”, adoptat anul trecut.

Presiuni puternice din partea mediului de afaceri european

Executivul european susține că nu răspunde unor presiuni de lobby, însă recunoaște că a ținut cont de avertismentele companiilor, care se tem că nu vor putea respecta calendarul actual.

Zeci de firme, printre care Airbus, Mistral, Lufthansa sau Mercedes-Benz, au cerut în vară o „pauză” în aplicarea legislației AI, motivând că Europa riscă să piardă teren în fața Chinei și Statelor Unite.

Apelul lor a fost susținut și de lideri politici influenți, inclusiv de președintele francez Emmanuel Macron și de cancelarul german Friedrich Merz, care au cerut o amânare de un an a implementării.

Giganții americani critică „excesul de reglementări”

Și companiile americane au intervenit. Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, a criticat direct „reglementarea excesivă” impusă de UE.

În același timp, OpenAI a cerut Bruxelles-ului să evite „suprapunerea reglementărilor europene – AI Act, DMA, DSA, RGPD – şi naţionale”, pe care o vede ca o frână în calea competitivității.

De cealaltă parte, susținătorii unei legislații stricte în domeniul AI atrag atenția că decalajul tehnologic european nu este cauzat de regulile dure, ci de absența unor campioni tehnologici și de dificultatea de a păstra cercetătorii de vârf.

Controversă majoră: redefinirea datelor personale și „interesul legitim”

Cea mai sensibilă parte a noilor propuneri se referă la revizuirea regulilor privind protecția datelor. Comisia Europeană vrea să permită folosirea datelor private pentru dezvoltarea modelelor AI în baza unui „interes legitim” și să modifice chiar definiția datelor cu caracter personal.

Organizațiile pentru drepturile digitale critică dur direcția propusă. Asociația NOYB avertizează că:

„În locul unor ajustări ţintite anunţate, Comisia propune să modifice elemente fundamentale precum definiţia datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate de RGPD”.

Adio, bannere de cookie-uri? Bruxellesul vrea un singur click

Comisia intenționează, de asemenea, să reducă numărul bannerelor de consimțământ care apar pe site-uri. Planul prevede:

simplificarea modului de acordare sau respingere a consimțământului, cu un singur click;

posibilitatea ca utilizatorii să-și salveze permanent preferințele în browser sau în sistemul de operare;

eliminarea repetării notificărilor la fiecare accesare a unui site.

Adoptarea propunerilor se anunță complicată.

Partidele proeuropene din Parlament au poziții divergente. Social-democrații promit să se opună modificărilor excesive privind AI, în timp ce formațiunile de centru spun că nu vor accepta nicio schimbare care ar putea slăbi protecția vieții private.

