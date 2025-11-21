UE a deschis un dosar împotriva Slovaciei din cauza modificărilor constituționale

De către

Bruxelles a anunțat vineri că a lansat o procedură legală împotriva Slovaciei, ca urmare a modificărilor aduse constituției țării, care stabilesc că legislația națională prevalează asupra dreptului Uniunii Europene, notează AFP.

Amendamentele au fost adoptate în septembrie, ca parte a unui demers de limitare a drepturilor persoanelor LGBTQ, iar premierul naționalist Robert Fico le-a numit „un pas istoric”.

Fico, revenit la putere în 2023, a fost adesea în conflict cu Comisia Europeană, organismul executiv al UE. El s-a confruntat acasă cu mai multe proteste față de politicile sale, iar cea mai importantă organizație europeană pentru drepturile omului a avertizat asupra amendamentului anti-LGBTQ.

Modificarea specifică vizată de Bruxelles prevede că „suveranitatea” Slovaciei în privința „problemelor culturale și etice” ar trebui să prevaleze asupra dreptului UE.

Aceasta contravine principiului supremației dreptului UE, care este un element fundamental al ordinii juridice a Uniunii Europene, a declarat UE.

Comisia Europeană a transmis Slovaciei o scrisoare de notificare formală privind demararea acțiunii legale, procedură cunoscută în jargonul UE drept procedură de infringement. Bratislava are acum două luni pentru a răspunde scrisorii.

Amendamentul mai larg adoptat de parlamentarii slovaci afirmă că țara „recunoaște doar două sexe, masculin și feminin”.

Sexul nu poate fi modificat decât din motive serioase, conform procedurilor care vor fi stabilite prin lege, se precizează în text.

De asemenea, modificarea permite adopția doar pentru cuplurile căsătorite, cu excepții rare.

Fico, susținător al președintelui american Donald Trump, a lăudat schimbările ca fiind „cea mai bună reacție la prăbușirea societăților occidentale, unde progresismul și liberalismul au fost prioritizate”.

