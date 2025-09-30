Ucrainean arestat în Polonia pentru presupusa implicare în exploziile Nord Stream din 2022

Un cetățean ucrainean suspectat că ar fi participat la exploziile subacvatice care au avariat gazoductele Nord Stream în septembrie 2022 a fost reținut în Polonia, au confirmat marți procurorii din Varșovia. Incidentul, produs în Marea Baltică, a deteriorat conductele construite pentru a transporta gaz rusesc către Germania și a amplificat tensiunile energetice din Europa, pe fondul războiului declanșat de Kremlin în Ucraina.

Detenția și ancheta

Bărbatul, identificat doar ca Volodymyr Z., a fost capturat la Pruszków, în centrul Poloniei, potrivit postului de radio RMF FM, care a relatat inițial știrea. Acesta a fost transferat ulterior la procurorii din Varșovia.

Reținerea s-a făcut pe baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane, a precizat Piotr Antoni Skiba, purtător de cuvânt al Parchetului din Varșovia. Procurorii germani nu au oferit, deocamdată, detalii oficiale despre caz.

Legături cu ancheta internațională

Arestarea survine la scurt timp după ce un alt ucrainean a fost reținut în Italia, luna trecută, în cadrul aceleiași anchete. Potrivit autorităților germane, Volodymyr Z. ar fi lucrat ca instructor de scufundări și, în septembrie 2022, ar fi navigat cu un iaht în Marea Baltică, de unde ar fi efectuat scufundări pentru a monta explozibili pe gazoduct.

CITEȘTE ȘI – Ucraina va primi „de urgență” două miliarde de euro pentru achiziția de drone militare

Poziția apărării

Avocatul suspectului, Tymoteusz Paprocki, a declarat pentru RMF FM că nu există, deocamdată, certitudini privind implicarea clientului său în actul de sabotaj. „Apărarea nu vede posibilitatea de a formula acuzații în contextul războiului din Ucraina și al faptului că Nord Stream este deținut de Gazprom, companie rusească ce finanțează agresiunea militară”, a spus acesta. Paprocki a subliniat că echipa sa va contesta eventualele demersuri de extrădare spre Germania.

Un caz cu implicații geopolitice majore

Explozia conductelor Nord Stream din 26 septembrie 2022 a afectat grav infrastructura energetică europeană și a alimentat speculații internaționale privind autorii sabotajului. Incidentul a avut loc în plină criză energetică, când statele europene căutau să își reducă dependența de gazele rusești.

