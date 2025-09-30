Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți că Ucraina va primi de urgență două miliarde de euro pentru achiziția de drone militare.

Declarația a fost făcută la Bruxelles, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. „În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a spus von der Leyen, fără a preciza sursa fondurilor.

Von der Leyen a reamintit inițiativa unei „Alianțe a dronelor pentru Ucraina”, legată de un pachet de împrumuturi anticipate de 6 miliarde de euro, garantate de membrii G7.

Ea a precizat că obiectivul este găsirea unei soluții „mai structurale” pentru sprijinul militar acordat Kievului, menționând și posibilitatea utilizării activelor imobilizate ale Rusiei ca garanții pentru împrumuturi.

„Ideea nu este confiscarea activelor, ci ca banii să fie acordați sub formă de împrumuturi, pe care Ucraina le va rambursa dacă Rusia plătește despăgubiri”, a explicat președinta Comisiei.

Zelenski cere un miliard lunar pentru armament

În aceeași zi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat pe platforma X ca statele europene și Canada să contribuie cu un miliard de euro pe lună pentru achiziția de arme, în special din SUA.

Livrările ar urma să fie realizate prin mecanismul PURL, coordonat de NATO și Washington.

Sprijin NATO pentru un „zid de drone”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a susținut „ideea excelentă” a Comisiei de a crea un „zid de drone” la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO.

Propunerea va fi discutată de liderii europeni reuniți marți la Copenhaga, ca parte a priorităților de securitate avansate de Comisia Europeană.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.