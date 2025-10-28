De către

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că țara sa va extinde atacurile cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia, transmite DPA.

”Capabilitățile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenței noastre și vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii”, a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaționalilor săi.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre țintele potențiale până la finalul anului, printre care o ”extindere geografică” a atacurilor ucrainene.

În urmă cu o zi, șeful statului ucrainean a anunțat o ”problemă tehnică” legată de planul de realizare a rachetelor de croazieră ucrainene Flamingo.

Ucraina se opune de peste trei ani și jumătate invaziei ruse și a efectuat lovituri repetate în interiorul teritoriului rus, în principal cu drone.

Autoritățile ruse au anunțat sâmbătă că au interceptat un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei.

