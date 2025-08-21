Oraşul Pokrovsk, un nod de transport strategic şi vital din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, a fost din nou joi scena unor lupte grele între trupele ruse şi ucrainene, transmite Antena 3 CNN.

Până joi seara, în total 24 de confruntări armate au fost raportate către Statul Major de la Kiev, potrivit unui comunicat postat de acesta pe reţeaua socială Facebook.

De data aceasta, nu ruşii, ci ucrainenii s-au aflat în ofensivă, a anunţat pe Telegram comandantul forţelor armate ucrainene Oleksandr Sîrski, adăugând că au fost eliberate şase oraşe.

„În pofida superiorităţii numerice a inamicului, unităţile forţelor armate şi ale gărzii naţionale ale Ucrainei şi-au îndeplinit sarcina cu onoare”, a scris Oleksandr Sîrski.

Ulterior, oficialul a mai adăugat: „Ca urmare a unor lovituri şi operaţiuni de căutare reuşite, şase oraşe au fost eliberate şi sute de ocupanţi ruşi au fost anihilaţi”.

Cu câteva zile în urmă, armata ucraineană şi-a întărit trupele în jurul oraşului Pokrovsk, pentru a opri înaintarea constantă a unităţilor ruse. Oraşul Pokrovsk este deja în mare parte distrus de luptele grele.

