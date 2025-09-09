La două zile după ce Rusia a bombardat cu rachete balistice mai multe orașe ucrainene, Ucraina a răspuns cu un atac semnificativ asupra centrelor de comandă ale armatei ruse, situate în orașul Donețk.

Localnicii au filmat rachetele și dronele kamikaze folosite de Ucraina în cadrul operațiunii.

În contextul escaladării conflictului, oficialii americani și europeni lucrează la impunerea de noi sancțiuni pentru Rusia și pentru statele care cumpără gaze și petrol rusesc.

Potrivit Financial Times, se pregătesc sancțiuni secundare și împotriva Chinei, cel mai mare cumpărător de resurse energetice rusești.

Zelenski: atacul asupra Donețk este un răspuns la bombardamentele rusești

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile din Donețk reprezintă un răspuns direct pentru bombardamentele rusești din ultimele zile.

„Rușii își concentrează din nou atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Desigur, avem răspunsuri la asta și vom continua să ripostăm, însă prioritatea principală este stabilitatea rețelei”, a spus Zelenski.

Mai multă presiune asupra Rusiei din partea Occidentului

Într-un interviu pentru ABC, liderul ucrainean a subliniat necesitatea unor măsuri mai dure împotriva Rusiei.

„Avem nevoie de presiune din partea Statelor Unite. Cred că președintele Trump are dreptate în privința europenilor. Sunt foarte recunoscător tuturor partenerilor, dar unii dintre ei continuă să cumpere petrol și gaz rusești, iar asta nu este corect. Cred că ideea de a impune tarife țărilor care fac afaceri cu Rusia este una bună.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.