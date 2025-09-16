Ucraina își construiește bugetul pe 2026 în jurul războiului: deficit de 18,4% din PIB și cheltuieli record pentru apărare

Uniunea Europeană a devenit principalul finanțator al Ucrainei, după ce contribuțiile SUA s-au redus, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Guvernul de la Kiev a prezentat proiectul de buget pentru 2026, care prevede un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Sviridenko, citată de Reuters. Documentul estimează venituri de aproximativ 2,8 trilioane hrivne (67 miliarde de dolari) și cheltuieli totale de 4,8 trilioane hrivne.

„Întreaga Ucraină este acum în armată sau pentru armată. Acest lucru se reflectă clar în buget”, a scris șefa guvernului pe Telegram, subliniind că prioritățile absolute sunt securitatea, apărarea și protecția socială.

Cheltuielile militare vor urca la 2,8 trilioane hrivne, adică 27,2% din PIB, cu 168,6 miliarde hrivne mai mult decât în anul precedent. În plus, aproape 44,3 miliarde hrivne vor fi direcționate către dezvoltarea industriei interne de armament.

Ministrul Apărării, Denîs Șmîhal, a precizat că țara va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărare în 2026, având în vedere luptele active desfășurate pe o linie a frontului de peste 1.000 km. Costul zilnic al războiului a ajuns la circa 172 milioane de dolari, față de 140 milioane cu un an în urmă.

Dependente de sprijin extern, autoritățile de la Kiev estimează finanțări de 2,1 trilioane hrivne (50 miliarde dolari) din partea partenerilor internaționali, însă recunosc existența unui gol bugetar de aproximativ 16 miliarde de euro. În prezent, Uniunea Europeană a devenit principalul finanțator al Ucrainei, după ce contribuțiile SUA s-au redus odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Negocierile cu UE, G7, FMI și Banca Mondială sunt în curs pentru acoperirea restului necesarului financiar.

