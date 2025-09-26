Ucraina interzice accesul a trei oficiali maghiari într-un conflict diplomatic tot mai tensionat

Ucraina a anunțat vineri că a interzis accesul pe teritoriul său a trei oficiali militari maghiari, ca răspuns la măsura similară luată de Budapesta, într-un gest care riscă să agraveze și mai mult tensiunile dintre vecini, scrie AFP.

Am impus interdicție de intrare pentru trei oficiali militari maghiari de rang înalt. Fiecare act de lipsă de respect al Ungariei va primi un răspuns adecvat, în special cele îndreptate împotriva militarilor noștri, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiga, într-o postare pe X, fără a dezvălui numele acestora.

Decizia vine după ce Ungaria a interzis în iulie accesul pe teritoriul său a trei oficiali militari ucraineni, acuzându-i că au participat la recrutarea forțată a unui cetățean cu dublă cetățenie maghiară, presupus bătut mortal de militarii ucraineni – acuzații respinse categoric de Kiev. Ulterior, Budapesta a interzis și unui comandant militar ucrainean accesul în Ungaria, considerându-l responsabil pentru atacuri asupra unei conducte rusești de petrol care furnizează țării, ceea ce a determinat Ucraina să acuze Ungaria de „decădere morală”.

Relațiile dintre cele două țări au atins un nivel scăzut după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022. Ungaria, apropiată Moscovei în cadrul UE, a blocat tranșe de ajutor european pentru Ucraina și a continuat achizițiile de petrol și gaze rusești, acțiuni pe care Kievul le consideră finanțarea războiului Rusiei. În plus, Ungaria și-a exprimat opoziția față de aderarea Ucrainei la UE, invocând riscuri de securitate.

În mai, cele două țări și-au expulzat câte doi diplomați fiecare, în contextul acuzațiilor reciproce de spionaj, iar tensiunile diplomatice par să continue.

