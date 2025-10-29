În ultimele două nopți, Ministerul rus al Apărării raportase deja distrugerea a 35 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei, fără victime sau pagube semnificative

Pentru a treia noapte consecutiv, Ucraina a lansat un val de drone asupra Moscovei și a mai multor regiuni din Federația Rusă, provocând noi perturbări ale traficului aerian și tensiuni în sudul țării, anunță agenția Reuters, citând autoritățile de la Moscova.

Ministerul rus al Apărării a informat că sistemele sale antiaeriene au interceptat și distrus în total 100 de drone ucrainene în cursul nopții, dintre care șase în apropierea Capitalei și alte 13 în regiunile învecinate. Potrivit autorităților, atacurile s-au desfășurat în mai multe valuri succesive, fapt confirmat și de primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Kievul a revendicat în ultimele luni numeroase lovituri cu drone pe teritoriul rus, susținând că acestea vizează exclusiv infrastructuri militare și industriale, în încercarea de a afecta capacitatea de război a Rusiei și de a transmite populației ruse că frontul nu se mai află departe.

Ca urmare a noilor atacuri, autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviatsiya, a decis suspendarea temporară a zborurilor pe trei dintre cele patru aeroporturi din Moscova, dar și pe alte aeroporturi din diferite regiuni, pentru a preveni eventuale incidente.

Totodată, mai multe drone au fost lansate spre sudul Rusiei, în zona industrială Budyonnovsk din regiunea Stavropol, potrivit guvernatorului Vladimir Vladimirov. Acesta a declarat că nu s-au înregistrat victime și nici distrugeri majore, însă a confirmat intervenția apărării antiaeriene, care a doborât două aparate.

Surse media din Ucraina, printre care și publicația RBK-Ucraina, afirmă că ținta ar fi fost fabrica chimică Stavrolen, deținută de compania Lukoil, un important producător de polietilenă și polipropilenă în Rusia. Informațiile nu au fost confirmate independent de Reuters, iar autoritățile locale nu au precizat explicit ce obiectiv industrial a fost lovit.

În ultimele două nopți, Ministerul rus al Apărării raportase deja distrugerea a 35 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei, fără victime sau pagube semnificative.

Atacurile nocturne, care au devenit aproape zilnice, arată că Ucraina își extinde raza de acțiune și crește presiunea asupra Rusiei, într-un moment în care conflictul se transformă tot mai evident, într-un război de uzură pe ambele fronturi.

