Înalți oficiali americani susțin că Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a acceptat în principiu elementele planului de pace propus de Donald Trump, care prevede cedarea unor teritorii și reducerea armatei.

Oficialii au declarat că au primit ‘feedback pozitiv’ din partea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umierov, în cadrul discuțiilor cu Witkoff din Miami din ultimele săptămâni, dar nu au afirmat că Kievul a semnat acordul, a relatat New York Post, citând surse americane de rang înalt, potrivit Ukrainska Pravda.

Conform NYP, unul dintre oficialii americani a declarat:

„Planul de pace a fost elaborat imediat după discuțiile cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației Zelenski, Umierov. Așadar, Umierov a fost de acord cu majoritatea elementelor acestui plan și a adus câteva modificări, pe care le-am inclus și le-am prezentat președintelui Zelenski”.

Totuși, sursa a subliniat că nu se poate spune că Ucraina „a fost de acord din toată inima… și că este gata să semneze”. Cu toate acestea, „ei [partea ucraineană] au fost de acord cu majoritatea planului”.

Prevederi controversate: amnistie totală și limitarea armatei

Una dintre cele mai sensibile prevederi, potrivit publicației americane, este amnistia totală pentru toate părțile implicate în acțiuni de război, eliminând orice revendicări legale viitoare legate de comportamentul pe câmpul de luptă.

Sursele NYP afirmă că această prevedere a fost propusă chiar de partea ucraineană.

Planul mai include renunțarea Ucrainei la o parte din teritoriu, limitarea dimensiunii armatei și angajamentul de a nu adera la NATO, conform site-ului Axios.

Zelenski: colaborare cu SUA și partenerii internaționali

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a primit de la SUA viziunea lor privind încheierea războiului și că echipele celor două state vor colabora pentru a verifica autenticitatea propunerilor:

„Am convenit ca echipele noastre să lucreze la aceste puncte pentru a se asigura că totul este autentic. Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă – Ucraina, SUA, partenerii noștri europeni și globali.”

Financial Times relatează că administrația lui Donald Trump exercită presiuni puternice asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoștinței, adică până la 27 noiembrie, potrivit oficialilor ucraineni.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.