De către

Forțele ruse au o superioritate numerică netă pe front, de cel puțin 3 la 1 față de armata ucraineană, a declarat luni comandantul-șef al armatei Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, citat de EFE. În zonele prioritare pentru Kremlin, raportul ajunge chiar la 6 la 1.

Cu toate acestea, Sîrskîi a subliniat că trupele ucrainene au reușit să stabilizeze sectoarele cele mai vulnerabile, în special pe fronturile Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk și Liman.

În luna august, armata ucraineană a recucerit 25,5 km² în zona Dobropillea, în timp ce forțele ruse au avansat pe 13,5 km².

La Pokrovsk, Ucraina a recuperat 26 km², în timp ce Rusia a cucerit doar 5 km². În plus, trupele ruse au încercat să pătrundă în grupuri mici în apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad (regiunea Donețk), însă ofensiva a fost respinsă.

„Armata ucraineană a reușit să neutralizeze această amenințare și să împiedice străpungerea frontului sau încercuirea trupelor ucrainene”, a precizat Sîrskîi.

Cel mai amplu atac cu drone din război

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 805 drone și 13 rachete asupra Ucrainei – cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei, potrivit armatei ucrainene.

Apărarea antiaeriană a doborât 751 de drone și patru rachete, însă atacul a provocat daune în mai multe regiuni.

Ministerul rus al Apărării a susținut că loviturile au vizat infrastructura de transport și complexul militar-industrial al Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.