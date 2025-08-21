De către

Forțele ucrainene, cu sprijinul Brigăzii Azov, au reușit să captureze și să elimine aproape 1.000 de soldați rusești în urma unei operațiuni spectaculoase.

În plus, trupele ucrainene au ucis 271 de militari inamici și au capturat mai mulți prizonieri, într-un moment critic al confruntărilor din regiunea Donbas.

„Corpul de armată Azov a preluat controlul operațional deplin asupra stabilizării străpungerii rusești la Pokrovsk,” relatează Euromaidan Press.

În timpul conflictului, rușii au surprins apele ucrainene, pătrunzând cu forțe pe o adâncime de 18 km în noua linie de apărare. Răspunsul rapid al armatei a dus la redistribuirea trupelor și la consolidarea pozițiilor strategice.

Recucerirea unei zone-cheie și încercuirea completă a forțelor ruse

Ulterior, forțele ucrainene au reușit să elibereze localitatea și să recupereze poziții adânc în teritoriu, inclusiv liniile de apărare din zona „New Donbas”.

Analiștii militari afirmă că, în fața încercărilor ruse de manevre laterale pentru a evita încercuirea, Ucraina a reușit să încercuiască complet două „pungi” de militari ruși.

Contraatacuri rapide și avans ucrainean pe zonele frontului

„La sud de înaintarea rusă, Brigada Azov a lansat contraatacuri rapide pe flancul stâng, în timp ce Brigada 93 mecanizată a lovit dinspre est,” confirmă sursele militare.

Imaginile satelitare arată numeroase cratere provocate de bombe rusești, dar ofensiva ucraineană a fost eficientă, iar localitatea Kutuzivka a fost recucerită.

Eșecul manevrelor rusești și neutralizarea masivă a trupelor invadatoare

Forțele rusești au încercat să execute manevre laterale între Rodynske și Bilytske pentru a obține o încercuire operațională a orașului Pokrovsk, dar armata ucraineană a reușit să taie axa de înaintare și să neutralizeze zeci de militari.

În ultimele zile, aproape 271 de soldați ruși au fost uciși, peste 100 răniți și 13 luați prizonieri, relatează Euromaidan Press.

Trupele ucrainene au reușit să oprească avansul rus spre Dobropillia și au încheiat încercuirea a aproximativ 800 de militari inamici, dintre care câteva sute au fost deja eliminați în confruntările recente.

