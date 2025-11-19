Ubisoft, producătorul seriei Assassin’s Creed, anunță că va relua tranzacționarea la bursă cel târziu vineri

Ubisoft va relua tranzacționarea la Bursa din Paris cel târziu până vineri și își va publica rezultatele pentru primul semestru până la aceeași dată, a anunțat miercuri producătorul seriei „Assassin’s Creed”, notează AFP.

Compania franceză de jocuri video, ale cărei acțiuni au scăzut cu aproape 50% de la începutul anului, a fost suspendată de la tranzacționare vinerea trecută, după ce cu o zi înainte anunțase amânarea publicării rezultatelor pentru prima jumătate a exercițiului fiscal 2025–2026.

Deși grupul nu a oferit oficial un motiv pentru amânare, directorul financiar Frédérick Duguet le-a transmis angajaților, într-un e-mail intern, că Ubisoft are nevoie de „timp suplimentar pentru finalizarea închiderii primului semestru” și că cererea de suspendare a tranzacționării a fost făcută pentru a „limita speculațiile inutile și volatilitatea pieței în această scurtă perioadă”.

CITEȘTE ȘI – Piețe europene în recul: temerile din sectorul AI șterg o lună de câștiguri

Publisherul francez este unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din lume, cu aproximativ 17.000 de angajați. Catalogul său include titluri precum „Assassin’s Creed”, „Far Cry” și „Just Dance”.

Măsura a alimentat speculațiile privind o posibilă pregătire a unui anunț major, poate chiar o preluare, într-un moment în care industria gamingului se confruntă cu o încetinire după finalul pandemiei de Covid-19.

La sfârșitul anului trecut, au apărut zvonuri că Ubisoft ar fi purtat discuții cu gigantul tehnologic chinez Tencent, care a preluat o participație în companie în 2018.

Din 2023, publisherul francez derulează un plan de reducere a costurilor, care a dus deja la închiderea mai multor studiouri din străinătate și la plecarea a peste 3.000 de angajați.

Capitalizarea sa bursieră, care în 2018 ajunsese până la 11,8 miliarde de euro, este acum de doar 910 milioane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.