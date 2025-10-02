Ministrul a exclus categoric, pentru moment, orice majorare a impozitului pe venit sau pe profit, începând cu 2026

Guvernul nu are în vedere majorări de taxe pentru anul 2026, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință desfășurată la Palatul Victoria. Singura excepție ar putea fi reprezentată de industria ospitalității, unde se analizează oportunitatea modificării cotei actuale de TVA, de 11%.

„În momentul de față nu avem în plan creșteri de taxe pentru anul următor. HoReCa este însă un domeniu distinct, pentru care urmează să fie făcută o analiză detaliată”, a precizat Nazare, subliniind că decizia finală va fi luată în coaliție, după evaluarea evoluțiilor din sector.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis anterior, că posibila creștere a TVA vizează exclusiv HoReCa. „Nu s-a discutat despre alte sectoare. Singurul aspect rămas în analiză este, dacă actuala cotă de 11% va fi păstrată sau majorată”, a explicat acesta.

Bolojan a amintit că, la instalarea guvernului, TVA-ul general a crescut de la 19% la 21%, însă HoReCa a beneficiat de menținerea cotei reduse. În luna octombrie, autoritățile vor evalua încasările din acest domeniu pentru a decide dacă procentul rămâne neschimbat. „Dacă s-a înregistrat o conformare voluntară bună, nu vom interveni. Dacă nu, este posibilă o ajustare, dar doar în HoReCa”, a precizat premierul.

Eventuala modificare fiscală ar putea avea efecte majore asupra industriei, avertizează reprezentanții patronatelor. Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a transmis recent că o dublare a TVA, de la 11% la 21%, ar putea închide mii de unități și ar afecta grav competitivitatea unui sector care deja se confruntă cu costuri ridicate și lipsa forței de muncă.

