Numărul sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică din România — inclusiv apartamentele și camerele de închiriat — a ajuns, în primele nouă luni ale anului 2025, la 10,95 milioane de persoane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de aceeași perioadă din 2024, indicatorul înregistrează o scădere de 1,8%, ceea ce confirmă o ușoară încetinire a activității turistice.

„Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024. Din numărul total de sosiri, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%”, arată datele INS.

Românii, principalii clienți ai turismului intern

Conform statisticilor, românii continuă să reprezinte marea majoritate a turiștilor — 82,2% din totalul sosirilor și 83,3% din totalul înnoptărilor.

Numărul total de înnoptări în perioada ianuarie–septembrie 2025 a fost de 23,87 milioane, în scădere cu 0,9% comparativ cu anul trecut.

Durata medie a șederii s-a menținut la 2,2 zile pentru turiștii români și 2 zile pentru cei străini, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a coborât la 30,8%, cu un punct procentual mai puțin față de 2024.

Constanța, București și Brașov – destinațiile preferate

Cele mai vizitate județe rămân Constanța, București și Brașov, care au înregistrat cele mai mari valori ale sosirilor și înnoptărilor.

Astfel, Constanța a atras peste 1,74 milioane de turiști, Bucureștiul 1,48 milioane, iar Brașovul 1,04 milioane.

La capitolul înnoptări, topul se menține în aceeași ordine: Constanța conduce cu 5,38 milioane de înnoptări, urmată de București (2,98 milioane) și Brașov (1,98 milioane).

Cei mai mulți vizitatori străini provin din Germania, Italia și Israel

Turiștii străini au reprezentat 17,8% din totalul sosirilor, cei mai numeroși provenind din Germania (194.800 persoane), Italia (162.200) și Israel (124.100).

Deși ponderea străinilor este încă modestă, interesul pentru destinațiile urbane și de litoral se menține.

Luna septembrie: scădere accentuată a sosirilor și înnoptărilor

În luna septembrie 2025, structurile de cazare din România au raportat 1,26 milioane de sosiri, în scădere cu 4% față de aceeași lună din 2024.

Din total, 78,3% au fost turiști români, iar 21,7% străini.

Numărul de înnoptări a ajuns la 2,71 milioane, cu 2,4% mai puțin decât anul anterior. În septembrie, turiștii români au reprezentat 80,3% din totalul înnoptărilor, în timp ce străinii au avut o pondere de 19,7%.

Durata medie a șederii a rămas similară – 2,2 zile pentru români și 2 zile pentru vizitatorii străini.

Indicele de utilizare a locurilor de cazare a fost de 30,2%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de septembrie 2024.

