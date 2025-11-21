Turcii se tem de Mircea Lucescu! „Nu l-am bătut niciodată”, presa din Istanbul, îngrijorată înaintea barajului cu România

Experiența selecționerului român provoacă emoții serioase în tabăra turcă înaintea duelului din martie 2026.

Tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială 2026 a fost primită cu îngrijorare în Turcia. Reprezentativa Semilunei va înfrunta România, echipa condusă de Mircea Lucescu, iar presa turcă nu ascunde faptul că prezența acestuia pe banca „tricolorilor” provoacă teamă și respect deopotrivă.

Turcia a încheiat campania de calificare pe locul secund, în spatele Spaniei, însă a intrat în baraj după o serie de evoluții oscilante. România, clasată pe locul 3 în grupa sa, a ajuns în play-off datorită performanței din Liga Națiunilor. Duelul dintre cele două naționale va avea loc pe 26 martie, la Istanbul, iar câștigătoarea se va confrunta în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Mircea Lucescu, record perfect împotriva Turciei

Cotidianul Hurriyet a reamintit joi faptul că selecționerul României este un veritabil talisman în meciurile cu Turcia. Sub conducerea lui Lucescu, România nu a pierdut niciodată împotriva acestei naționale.

„Nu am avut rezultate bune împotriva României lui Lucescu, cu care ne-am confruntat de trei ori până acum”, a scris Hurriyet, precizând că toate întâlnirile au avut loc în anii ’80.

Prima confruntare s-a jucat în 1983, un amical terminat 1-1, urmat de două partide oficiale în preliminariile Mondialului din 1986. România a câștigat ambele meciuri fără emoții: 3-1 la Istanbul și 3-0 la București.

Pentru turci, aceste cifre sunt mai mult decât statistici. Ele se împletesc cu amintirea unui antrenor care a făcut istorie în fotbalul lor. Lucescu a petrecut aproape un deceniu în Turcia, antrenând marile rivale Galatasaray (2000–2002) și Beșiktaș (2002–2004), dar și naționala, între 2017 și 2019.

Presa turcă: „România ne-a învins de cele mai multe ori”

Un alt cotidian important, Sabah, a subliniat și palmaresul general negativ al Turciei în fața României.

„România este adversarul care ne-a bătut de cele mai multe ori. Conform datelor Opta, românii ne-au învins de 14 ori în 26 de meciuri jucate. Avem doar 5 victorii și 7 remize”, notează publicația din Istanbul.

Pentru jurnaliștii turci, numirea lui Lucescu în fruntea României transformă barajul într-un duel cu o încărcătură aparte. Antrenorul român este considerat o legendă în fotbalul din Turcia, iar relația sa cu fotbaliștii și suporterii locali a rămas una de respect reciproc.

Vincenzo Montella, actualul selecționer al Turciei, a vorbit și el despre adversarul său direct.

„Fotbalul său are și o mentalitate italiană. A lucrat mult timp în Turcia. Este un antrenor foarte inteligent. Am un mare respect pentru el”, a spus Montella, prezent la Zurich la tragerea la sorți alături de Lucescu.

Duelul dintre Turcia și România are toate ingredientele unei confruntări de foc: istorie comună, experiență pe bancă, jucători valoroși și o miză uriașă – calificarea la Cupa Mondială 2026. Pentru fanii români, barajul reprezintă o nouă șansă de a reveni pe scena mondială după o absență de peste două decenii.

