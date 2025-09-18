Turcia a transmis joi că urmărește cu atenție achiziția de către Cipru a unui sistem israelian de apărare aeriană Barak MX, avertizând că desfășurarea acestuia ar putea afecta „echilibrul fragil” de pe insula divizată și ar genera „consecințe periculoase”.

Potrivit oficialilor turci din domeniul apărării, înarmarea Ciprului riscă să submineze pacea și stabilitatea în zonă.

Aceștia au declarat sub anonimat, conform regulilor guvernamentale, că Ankara consideră implementarea sistemului israelian o amenințare directă la securitatea sa.

Cipru își modernizează scutul defensiv

Sistemul Barak MX, capabil să intercepteze rachete, drone și avioane de la până la 150 km, marchează o modernizare majoră pentru armata cipriotă, care până recent se baza pe tehnică sovietică precum rachetele BUK M1-2.

Ministrul Apărării din Cipru, Vasilis Palmas, spunea anul trecut: „consolidarea capacității de apărare a țării este esențială pentru această națiune insulară”, situată în vecinătatea unui Orient Mijlociu marcat de conflicte.

Context istoric tensionat

Insula Cipru este divizată din 1974, după invazia turcă ce a urmat unei lovituri de stat pro-unificare cu Grecia.

În partea de nord, autoproclamata republică a ciprioților turci este recunoscută doar de Ankara, care menține acolo peste 35.000 de soldați.

Situația amintește de criza din 1997, când planurile Ciprului de a desfășura rachete rusești S-300 au provocat amenințări militare din partea Turciei.

Atunci, tensiunile s-au calmat după transferul armamentului în Grecia.

Angajamentul Turciei față de ciprioții turci

Oficialii turci au subliniat că Ankara rămâne fermă în apărarea securității ciprioților turci, precizând că se iau toate măsurile necesare pentru garantarea siguranței acestora, fără a oferi însă detalii suplimentare.

