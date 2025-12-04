Ministrul turc de Externe a declarat că atacurile recente, pe care le-a descris drept „foarte îngrijorătoare”, pun în pericol întreaga regiune

Şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, a transmis un avertisment ferm, privind deteriorarea climatului de securitate în Marea Neagră, după mai multe incidente care au vizat tancuri petroliere cu legături ruseşti, scrie Reuters. Oficialul a declarat că atacurile recente, pe care le-a descris drept „foarte îngrijorătoare”, pun în pericol întreaga regiune şi arată că războiul din Ucraina tinde să depăşească graniţele iniţiale.

Fidan a subliniat că atacurile produse în apropierea apelor teritoriale turceşti afectează navigaţia comercială şi ridică riscuri majore pentru transportul energetic. În acest context, Ankara se consultă cu România şi Bulgaria pentru a identifica soluţii de creştere a siguranţei maritime. Discuţii pe această temă au avut loc şi la Bruxelles, unde ministrul turc s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Incidentul naval a avut deja consecinţe economice vizibile: tarifele de asigurare pentru rutele din Marea Neagră au crescut, iar compania turcă Besiktas Shipping a decis să îşi suspende activităţile comerciale legate de Rusia, invocând probleme de securitate. Kievul şi-a asumat lovirea, săptămâna trecută, a două petroliere neîncărcate care se îndreptau spre un port rusesc, însă a respins acuzaţiile privind un atac separat asupra unei nave sub pavilion rus, aflată în largul Turciei.

Un alt petrolier operat de Besiktas Shipping a fost avariat în largul Senegalului, fără revendicarea responsabilităţii. Situaţia tensionată a atras replici dure şi din partea Moscovei: preşedintele Vladimir Putin a ameninţat că Rusia va răspunde prin intensificarea acţiunilor militare şi ar putea restricţiona accesul Ucrainei la rutele maritime.

Turcia insistă ca toate părţile implicate să oprească atacurile asupra transportului comercial, iar miniştrii de Externe ai celor trei state riverane, Turcia, Bulgaria şi România, cer menţinerea deschisă a coridoarelor comerciale, protejarea infrastructurii strategice şi respectarea dreptului internaţional în apele Mării Negre.

