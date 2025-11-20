Turcia are o generație promițătoare! Cum arată adversară României

România are o misiune dificilă în martie 2026: Turcia este primul obstacol spre Mondial.

Naționala României și-a aflat adversara din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026: Turcia. Trupa pregătită de Mircea Lucescu va juca în deplasare, pe 26 martie 2026, urmând ca o eventuală finală să aibă loc cinci zile mai târziu, tot pe teren străin. Dacă va trece de selecționata turcă, România va întâlni învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo.

Turcia este într-o formă excelentă, cu un lot tânăr, valoros și o coeziune rar întâlnită în ultimul deceniu. Cu Vincenzo Montella pe bancă, reprezentativa semilunei traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria recentă. Italianul a preluat echipa în septembrie 2023 și a reușit să o ducă până în sferturile de finală ale Campionatului European, un rezultat care a reaprins entuziasmul fanilor.

De atunci, ascensiunea a continuat. În 2025, Turcia a promovat în Liga A din Nations League, după ce a trecut categoric de Ungaria, cu 3-1 în deplasare și 3-0 acasă. În preliminariile pentru Cupa Mondială, singurul eșec major a fost în fața Spaniei, scor 0-6, însă „La Roja” este actuala campioană a Europei.

Un mix între experiență și tinerețe: Calhanoglu, Guler și Yildiz

Tripleta ofensivă a Turciei este una de temut. Căpitanul Hakan Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano) este liderul echipei și cel care oferă echilibru între compartimente. Alături de el, două dintre cele mai mari talente ale fotbalului european: Arda Guler (20 de ani, Real Madrid) și Kenan Yildiz (20, Juventus). Cei doi reprezintă viitorul selecționatei turce și simbolizează o generație care joacă fără frică.

Lotul Turciei este evaluat la 337 de milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, o dovadă a valorii individuale, dar și a potențialului colectiv. Formula de start preferată de Vincenzo Montella este una ofensivă: Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Kokcu, Calhanoglu – Aydin, Guler, Yildiz – Akturkoglu.

Cu un stil de joc bazat pe posesie, creativitate și presiune constantă, Turcia a devenit o echipă care nu mai stă la mâna întâmplării. În special pe teren propriu, atmosfera infernală de pe stadioanele din Istanbul sau Konya poate face diferența.

„Tricolorii” vor trebui să gestioneze un meci extrem de dificil, în fața unui adversar care a învins recent echipe de top și care se bazează pe un nucleu de jucători obișnuiți cu presiunea meciurilor mari.

„Cu Montella, Turcia joacă cel mai bun fotbal din ultimii 20 de ani. Echipa are identitate și curaj. Arda Guler e simbolul noii generații, iar Calhanoglu e creierul din spatele tuturor acțiunilor”, nota presa din Istanbul după victoria cu Ungaria din toamna trecută.

Turcia a revenit în prim-planul fotbalului european datorită stabilității tactice și a unei generații care îmbină calmul căpitanului Calhanoglu cu exuberanța tinerilor. Jucători precum Kadioglu (Fenerbahçe) sau Kokcu (Benfica) aduc un plus de mobilitate și viziune în linia de mijloc, iar fundașii Demiral și Bardakci oferă siguranță într-un sistem care favorizează ieșirea rapidă pe contraatac.

Pentru România, barajul din martie 2026 va fi o adevărată provocare. „Tricolorii” nu vor juca niciun meci acasă, dar pot miza pe unitatea grupului și pe experiența selecționerului Mircea Lucescu, care cunoaște în detaliu fotbalul turc, după anii petrecuți la Beșiktaș, Galatasaray și naționala Turciei.

Barajul oferă ultimele patru bilete europene pentru Mondialul din America de Nord, la care sunt deja calificate Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania și Scoția.

Programul complet al semifinalelor barajului este următorul: Italia – Irlanda de Nord, Ucraina – Suedia, Turcia – România, Danemarca – Macedonia de Nord, Țara Galilor – Bosnia, Polonia – Albania, Slovacia – Kosovo și Cehia – Irlanda. În finală, învingătoarea dintre Turcia și România va întâlni echipa câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo.

