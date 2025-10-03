Tunisian condamnat la moarte pentru postări pe Facebook, afirmă avocatul

Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte de o instanță din Tunisia, după ce postările sale pe Facebook au fost considerate ofensatoare la adresa președintelui Kais Saied, au declarat vineri avocatul său și un grup pentru drepturile omului, notează AFP.

Tunisian condamnat la moarte

Bărbatul de 51 de ani, identificat de activiștii pentru drepturile omului drept Saber Chouchane, a fost condamnat pentru „răspândirea de știri false”, potrivit avocatului său, Oussama Bouthelja. Acesta a explicat că clientul său a fost găsit vinovat de „insultarea președintelui, a ministrului justiției și a sistemului judiciar”, iar unele dintre postările sale au fost considerate și instigare.

Verdictul a fost dat miercuri de o instanță din Nabeul, în estul Tunisului, iar avocatul a precizat că va fi depus apel împotriva deciziei. Purtătorul de cuvânt al instanței nu a fost disponibil pentru comentarii, iar conținutul exact al postărilor lui Chouchane nu a fost clarificat.

Defendantul se află în detenție din ianuarie 2024, a mai spus avocatul. Grupul pentru drepturile omului CRLDHT, cu sediul la Paris, a transmis că verdictul reprezintă „un precedent grav” și că Tunisia a „atins niveluri fără precedent de încălcare a drepturilor omului”, cerând eliberarea imediată a lui Chouchane.

Potrivit legislației tunisiene, „un atac menit să schimbe structura statului sau să incite locuitorii să se atace între ei cu arme, provocând haos, crime și jaf pe teritoriul tunisian” este pedepsit cu moartea. Deși instanțele tunisiene continuă să emită condamnări la moarte, țara nu a mai executat pedepse capitale din 1991.

Președintele Kais Saied, ales în 2019, a preluat puteri extinse în 2021, iar grupurile pentru drepturile omului au avertizat în mod constant asupra restrângerii libertăților civile. Decretul 54, care incriminează „răspândirea de știri false”, a fost adoptat în septembrie 2022 și a fost criticat pentru că limitează libertatea de exprimare. Zeci de critici ai președintelui au fost deja judecați în baza acestui decret și sunt în prezent încarcerați.

Multe voci au acuzat justiția tunisiană că acționează „sub instrucțiuni politice”, deși Saied a susținut în repetate rânduri că instanțele sunt independente și că libertățile individuale rămân protejate.

