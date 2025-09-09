Tunisia merge la Mondial! A devenit a 18-a echipă calificată la turneul final din 2026

Africanii au obținut biletele după victoria dramatică cu Guineea Ecuatorială, scor 1-0.

Tunisia a devenit luni seară a doua reprezentativă africană calificată la Campionatul Mondial de anul viitor, după Maroc. „Vulturii Cartaginei” au obținut matematic biletele pentru turneul final în urma succesului cu 1-0 pe terenul Guineei Ecuatoriale, decis de golul marcat de Mohamed Ben Romdhane în minutul 90+4.

Calificarea era, în mare parte, asigurată înaintea meciului: Tunisia avea nevoie de trei puncte sau ca Namibia să nu câștige toate partidele rămase. Cu victoria de la Malabo, echipa și-a garantat locul la cel de-al treilea turneu final consecutiv și al șaptelea din istorie, după edițiile din 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 și 2022.

Cele 18 echipe calificate până acum la Campionatul Mondial

Până în prezent, 18 naționale și-au asigurat prezența la Mondialul din 2026, care va reuni pentru prima dată 48 de echipe:

Oceania : Noua Zeelandă

: Noua Zeelandă Africa : Maroc, Tunisia

: Maroc, Tunisia America de Nord : Statele Unite ale Americii, Mexic, Canada (gazdele competiției)

: Statele Unite ale Americii, Mexic, Canada (gazdele competiției) Asia : Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan

: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Dintre acestea, Iordania și Uzbekistan vor participa în premieră la un turneu final. Japonia a fost prima echipă calificată pe teren, încă din 20 martie 2025.

Ediția din 2026 marchează o premieră absolută pentru fotbalul mondial: va fi prima Cupă Mondială cu 48 de echipe la start. Tragerea la sorți a grupelor este programată pentru 5 decembrie, în Statele Unite ale Americii.

