Tuberculoza continuă să facă ravagii: 1,23 milioane de decese raportate în 2024, avertizează OMS

Tuberculoza a ucis 1,23 milioane de persoane în 2024, potrivit raportului anual publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) miercuri, marcând o ușoară scădere de 3% față de anul precedent. De asemenea, cazurile noi de tuberculoză au scăzut cu aproape 2% în aceeași perioadă, primul declin semnificativ înregistrat de la pandemia de COVID-19.

Raportul OMS arată că, în 2024, un record de 8,3 milioane de persoane au avut acces la tratament după ce au fost diagnosticate cu TB, iar rata de succes a tratamentului a crescut de la 68% la 71%. „Aceste progrese sunt binevenite după ani de stagnare, dar nu reprezintă o victorie deplină,” a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Progrese fragile și amenințări financiare

În ciuda acestor succese, OMS avertizează că progresul recent este amenințat de lipsa fondurilor critice. În 2024, doar 5,9 miliarde de dolari au fost disponibili pentru prevenție, diagnostic și tratament, mult sub obiectivul anual de 22 miliarde de dolari până în 2027. Tedros Ghebreyesus a subliniat că această penurie de fonduri ar putea „anula câștigurile obținute cu greu” și ar putea conduce la o creștere a deceselor cauzate de TB.

Deși decesele în 2024 au fost cu 29% mai puține decât în 2015, OMS spera să reducă mortalitatea cu 75% până în 2025 și cu 90% până în 2030. Tereza Kasaeva, directoarea diviziei OMS pentru tuberculoză, HIV și infecții conexe, a avertizat că reducerile pe termen lung ale finanțării internaționale ar putea duce la două milioane de decese suplimentare și 10 milioane de noi cazuri între 2025 și 2035.

Impactul deciziilor politice asupra tratamentului global

Raportul notează că retragerea finanțării americane în ianuarie 2024 a provocat o reducere de 21% a cheltuielilor OMS pentru combaterea TB. Decizia administrației președintelui Donald Trump de a tăia ajutorul extern, în special prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a generat îngrijorări majore cu privire la tratamentele disponibile la nivel global.

Totuși, ajutorul internațional a prevenit anul trecut 3,65 milioane de decese cauzate de tuberculoză, subliniază OMS. Organizația atrage atenția că, deși progresele în prevenție și tratament sunt încurajatoare, TB rămâne o boală prevenibilă și tratabilă care continuă să ucidă peste un milion de oameni anual – o realitate „pur și simplu de neacceptat”, potrivit lui Tedros Ghebreyesus.

