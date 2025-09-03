Trump a mai amenințat că va extinde măsura și către alte orașe conduse de administrații democrate, precum New York sau Baltimore

După intervențiile din Los Angeles și Washington, președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să trimită forțe federale și în Chicago, oraș pe care îl descrie drept „cel mai periculos din lume”. Declarația a fost făcută la Casa Albă, fără detalii privind calendarul măsurii, scrie AFP.

Democrații din Illinois resping categoric planul. Guvernatorul JB Pritzker a acuzat că inițiativa nu are nicio legătură cu reducerea criminalității, ci reprezintă un gest de forță cu miză electorală. „Este doar un spectacol politic pentru a masca toată corupția lui Trump”, a spus acesta. În același ton, primarul Brandon Johnson a declarat: „Nu vrem și nu avem nevoie de ocupație militară”.

Trump a mai amenințat că va extinde măsura și către alte orașe conduse de administrații democrate, precum New York sau Baltimore. Totuși, un obstacol legal apare deja: un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naționale la Los Angeles a fost ilegală, verdict care, deși se aplică doar în acest stat, ar putea complica planurile președintelui de a mobiliza armata pe teritoriul american.

