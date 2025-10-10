Trump spune că nu are niciun motiv să se întâlnească cu Xi și amenință China cu tarife „masive”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că nu mai consideră necesară o întâlnire la vârf cu omologul său chinez, Xi Jinping, în această lună, acuzând Beijingul de practici comerciale ostile și amenințând cu tarife „masive”, scrie AFP.

Trump spune că nu are niciun motiv să se întâlnească cu Xi

„Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China! Devin tot mai ostili”, a scris Trump într-o postare amplă pe platforma Truth Social, criticând decizia Chinei de a impune controale la export asupra mineralelor rare — componente esențiale în tehnologiile moderne.

„Trebuia să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum nu mai pare să existe niciun motiv pentru asta”, a adăugat liderul american, care a trimis mesajul în timp ce se îndrepta spre un control medical la un spital militar din apropierea Washingtonului.

Trump a afirmat că China a trimis scrisori către numeroase țări, detaliind controalele la export pentru „fiecare element de producție legat de pământurile rare și, practic, orice altceva le vine în minte, chiar dacă nu este fabricat în China”.

„Nu este nicio cale prin care China ar trebui să aibă voie să țină lumea ‘ostatica’, dar se pare că acesta a fost planul lor de ceva vreme”, a scris Trump, acuzând Beijingul că „a stat la pândă”, în ciuda a ceea ce a numit „șase luni de bune relații bilaterale”.

Elementele de pământuri rare sunt esențiale pentru fabricarea telefoanelor inteligente, a vehiculelor electrice, a echipamentelor militare și a tehnologiilor pentru energie regenerabilă. China domină producția și procesarea globală a acestor materiale.

„Una dintre politicile pe care le analizăm în acest moment este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite ale Americii”, a spus Trump, adăugând că ia în considerare și „multe alte contramăsuri”.

Trump a mai afirmat că alte țări au contactat Statele Unite pentru a-și exprima indignarea față de „marea ostilitate comercială a Chinei, care a apărut de nicăieri”.

Președintele a adăugat că nu a vorbit cu Xi despre această chestiune, descriind abordarea Chinei ca o încercare de a-și construi poziții de monopol în domeniul magneților și al altor elemente — „o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem cel puțin”

