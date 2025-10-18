Casa Albă pregăteşte o întâlnire a lui Donald Trump cu preşedintele din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Informaţia nu a fost confirmată de Trump sau de membrii administraţiei sale. Luna viitoare, liderul SUA va face o călătorie în Asia unde se va întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Preşedintele SUA va începe o călătorie în Asia luna viitoare. În Coreea de Sud, Trump se va întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping. Călătoria va fi o oportunitate pentru a relua legătura cu omologul său nord-coreean, susţin specialiştii.

Oficialii din administraţia sa lucrează, în privat, la o posibilă întâlnire între Donald Trump şi Kim Jong-un în timpul călătoriei preşedintelui SUA în Asia luna viitoare, relatează CNN. Totuşi, surse familiarizate cu situaţia şi-au exprimat scepticismul cu privire la plan, potrivit Le Figaro.

Scepticismul este legat de faptul că oficialii nu au întreprins încă planificarea necesară pentru o astfel de vizită, iar relaţiile dintre Washington şi Phenian nu sunt în cea mai bună formă, în special din cauza problemei dezarmării nucleare. De altfel, primul contact propus de Donald Trump la începutul acestui an a rămas fără răspuns. În august, Donald Trump şi-a exprimat public interesul de a se întâlni cu liderul nord-coreean după ce l-a găzduit pentru la Casa Albă pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung. Atunci, autorităţile nord-coreene au lăsat deschisă uşa unei întâlniri.

Nici Kim Jong-un nu s-a poziţionat împotriva unei întâlniri. „Personal, am amintiri frumoase cu preşedintele american Trump. Dacă Statele Unite abandonează obsesia lor goală pentru denuclearizare şi doresc să urmărească o coexistenţă paşnică cu Coreea de Nord bazată pe recunoaşterea faptelor, nu avem niciun motiv să nu ne aşezăm la masa negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Kim Jong-un, conform CNN.

Donald Trump a fost primul preşedinte american care a trecut graniţa nord-coreeană, în 2019, în timpul strângerii sale de mână istorice cu Kim Jong-un în Zona Demilitarizată Coreeană.

