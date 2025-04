Administrația lui Donald Trump și-a anunțat marți intenția de a elimina din alimente toți coloranții artificiali autorizați în prezent în Statele Unite, o măsură susținută de experții în sănătate și subiectul unui rar consens politic, notează AFP.

Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA) ‘elimină efectiv toți coloranții alimentari derivați din petrol în Statele Unite’, a anunțat noul său șef, Marty Makary, într-o conferință de presă.

În total, opt coloranți sintetici, toți derivați din petrol și acuzați de efecte nocive asupra sănătății, vor fi interziși treptat cel mai târziu la sfârșitul anului 2026.

‘În ultimii 50 de ani, copiii americani au trăit din ce în ce mai mult într-o supă toxică de produse chimice artificiale’, a declarat el mai devreme, citând studii care au legat acești aditivi de hiperactivitate, diabet și chiar cazuri de cancer.

Și administrația democrată a interzis coloranții artificiali

Acest anunț major urmează celui de la jumătatea lunii ianuarie a precedentei administrații democrate de a interzice un alt colorant artificial numit Red 3 în America de Nord și E127 în Europa. Acest aditiv este cunoscut de peste 30 de ani că provoacă forme de cancer la animale.

Printre coloranții în cauză, Red 40 (cunoscut sub numele de E129 în Europa) și Yellow 5 (E102) și Yellow 6 (E110) sunt cei mai des utilizați de industria alimentară, a detaliat pentru AFP Peter Lurie, președintele asociației de apărare a drepturilor consumatorilor Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Până în prezent, putea fi găsiți în mii de produse alimentare diferite, cum ar fi dulciuri, cereale, sosuri și băuturi.

Or, ‘niciunul dintre aceștia nu are nicio valoare nutritivă’, a explicat Lurie. ‘În realitate, servesc doar pentru a induce în eroare, pentru a face alimentele să pară mai roșii, mai albastre, mai fructate sau mai atrăgătoare decât sunt de fapt. Și asta în scop comercial‘, a subliniat el.

