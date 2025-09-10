Trump, nemulțumit de atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună

Dana Macsim
Washingtonul consideră eliminarea liderilor Hamas un obiectiv legitim, dar regretă alegerea teritoriului qatarez pentru această acțiune

Președintele american, Donald Trump, a criticat atacul israelian desfășurat pe teritoriul Qatarului, unde se aflau oficiali Hamas, implicați în negocieri pentru un armistițiu în Gaza. Liderul de la Washington a declarat că este „foarte nemulțumit de toate aspectele” acțiunii și că va oferi o declarație amplă, miercuri.

„Nu sunt încântat de ceea ce s-a întâmplat. Vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar modul în care s-au desfășurat lucrurile nu este unul bun”, a spus Trump, citat de Reuters.

În timp ce Israelul susține că operațiunea a fost necesară pentru a elimina ținte Hamas, Qatarul a condamnat atacul, numindu-l „terorism de stat”. Oficialii de la Doha avertizează că incidentul ar putea compromite negocierile de pace pe care le mediau între Hamas și Israel.

Washingtonul consideră eliminarea liderilor Hamas un obiectiv legitim, dar regretă alegerea teritoriului qatarez pentru această acțiune, în condițiile în care emiratul găzduiește baza militară americană al-Udeid și reprezintă un aliat strategic în regiune.

Lovitura a fost criticată și de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană, existând temeri că discuțiile pentru un armistițiu vor fi serios afectate. Hamas a confirmat moartea a cinci membri, inclusiv fiul liderului Khalil al-Hayya și un negociator cheie.

Trump a precizat că administrația sa a fost avertizată cu puțin timp înainte de declanșarea atacului, dar nu a confirmat dacă notificarea a venit direct din partea Israelului.

