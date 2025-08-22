Trump Mobile își „actualizează” telefonul T1: acum o copie aurie a Samsung Galaxy S25 Ultra

Trump Mobile continuă să stârnească confuzie și controverse cu T1 Phone. După ce inițial a folosit imagini care semănau cu un iPhone aurit în promovarea dispozitivului, compania a mers acum mai departe, prezentând T1 Phone drept… un Samsung Galaxy S25 Ultra aurit.

Noua postare de pe X, destinată precomenzilor, a inclus o imagine clar editată digital: telefonul apare aurit, cu sigla T1 și steagul SUA aplicate, dar detaliile, inclusiv carcasa Spigen și logo-ul acesteia, nu au fost eliminate, confirmând că este doar o falsă reprezentare a S25 Ultra. Spigen a reacționat ironic pe X: „??? bro what”, notează The Verge.

De la lansarea inițială, Trump Mobile a făcut și alte modificări surprinzătoare: ecranul telefonului a scăzut de la 6,78 inci la 6,25 inci, iar compania nu mai susține că dispozitivul va fi „fabricat în SUA”, ci doar că există „mâini americane în spatele fiecărui dispozitiv”.

Data oficială de lansare a telefonului rămâne incertă, după ce anunțurile inițiale menționau august și septembrie. Controversa continuă să însoțească fiecare pas al Trump Mobile, iar publicul rămâne sceptic cu privire la autenticitatea și performanțele T1 Phone.

