Trump l-a distins postum pe Charlie Kirk cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii

Preşedintele Donald Trump acordă marţi, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite ale Americii, activistului conservator Charlie Kirk, fondatorul organizaţiei Turning Point USA, ucis în luna septembrie, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 ani.

Distincţia vine la puţin peste o lună după ce Kirk a fost împuşcat mortal în timp ce susţinea un discurs la Utah Valley University. El devine astfel primul laureat al Medaliei Prezidenţiale a Libertăţii în al doilea mandat al lui Trump.

Preşedintele a participat şi la funeraliile activistului, unde l-a descris drept „un mare erou american” şi „un martir al libertăţii”, potrivit AP. Vicepreşedintele JD Vance a însoţit sicriul lui Kirk până în statul Arizona, la bordul avionului Air Force Two, împreună cu văduva sa, Erika Kirk.

Trump a anunţat, printr-o postare pe reţelele de socializare, că ceremonia va avea loc în Grădina Trandafirilor a Casei Albe, pentru a permite participarea unui public „numeroas şi entuziast”.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii a fost instituită în 1963, de preşedintele John F. Kennedy, pentru persoane care aduc contribuţii excepţionale la securitatea naţională, interesele Statelor Unite, pacea mondială sau dezvoltarea culturală şi civică.

Trump a oferit Medalia Prezidenţială a Libertăţii mai multor personalităţi

Evenimentul de marţi are loc la scurt timp după revenirea lui Trump în ţară dintr-un turneu diplomatic în Israel şi Egipt, unde a participat la semnarea unui acord de încetare a focului între Israel şi Hamas, în Fâşia Gaza – o înţelegere intermediată de administraţia sa.

De-a lungul mandatelor sale, Trump a oferit Medalia Prezidenţială a Libertăţii mai multor personalităţi, printre care Tiger Woods, fostul antrenor de fotbal Lou Holtz, economistul conservator Arthur Laffer, jucătorul de baseball Mariano Rivera şi realizatorul de radio Rush Limbaugh. Postum, au fost onoraţi Babe Ruth şi Elvis Presley.

În al doilea mandat, Trump a anunţat că intenţionează să acorde distincţia şi fostului primar al New Yorkului Rudy Giuliani, precum şi lui Ben Carson, fost secretar al Departamentului pentru Locuinţe şi Dezvoltare Urbană.

Charlie Kirk a fondat Turning Point USA în 2012, o mişcare ce a devenit un pilon al conservatorismului tinerilor americani şi un aliat important al campaniilor lui Trump. Totuşi, viziunile sale au fost frecvent controversate. Kirk a criticat dur drepturile persoanelor LGBT, a alimentat tensiuni rasiale şi a repetat afirmaţiile false ale lui Trump conform cărora fosta vicepreşedintă Kamala Harris ar fi promovat politici care au încurajat imigraţia ilegală.

