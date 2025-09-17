Reporterul a afirmat că este „absurd” să sugerezi că o întrebare jurnalistică, ar putea afecta relațiile dintre două state aliate

Președintele american Donald Trump a avut un schimb tensionat cu reporterul australian John Lyons, de la ABC, după ce acesta l-a întrebat, cât de mult i-a crescut averea de la revenirea la Casa Albă, scrie BBC.

Trump a răspuns scurt, afirmând că nu știe și subliniind că afacerile familiei sunt administrate de copiii săi. Ulterior, liderul de la Washington l-a acuzat pe jurnalist că „prejudiciază Australia”, adăugând că țara sa dorește o relație bună cu Statele Unite, scrie BBC.

„Foarte curând mă voi întâlni cu premierul Anthony Albanese și îi voi spune despre dumneavoastră. Ați lăsat o impresie proastă”, a declarat Trump. Când Lyons a încercat să formuleze o altă întrebare, președintele i-a făcut semn să tacă, punându-și degetul pe buze, după care a plecat spre un alt reprezentant al presei.

Premierul Albanese, care a confirmat că se va întâlni cu Trump la New York, în marja Adunării Generale ONU, încearcă de luni de zile să stabilească o întrevedere oficială, după ce discuțiile programate la summitul G20 au fost anulate în ultimul moment.

Relațiile bilaterale au fost afectate în ultimele luni, mai ales după ce Washingtonul a decis să revizuiască acordul Aukus privind submarinele nucleare, evaluat la 239 de miliarde de dolari, și după introducerea unei taxe suplimentare de cel puțin 10% asupra exporturilor australiene, măsură criticată de Canberra drept „nedemnă pentru un partener de încredere”.

Lyons a reacționat ulterior, afirmând că este „absurd” să sugerezi că o întrebare jurnalistică ar putea afecta relațiile dintre două state aliate. „Întrebările mele au fost documentate, formulate politicos și nu au avut caracter provocator”, a spus acesta. Reprezentanții ABC au precizat că interviul se încadrează într-o investigație mai amplă a programului Four Corners privind activitățile economice ale lui Trump, după revenirea sa la conducerea SUA.

