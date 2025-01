Trump este deja contestat de 18 state pentru ordinul care interzice cetățenia prin naștere pentru copiii imigranților

Un grup de 18 state, împreună cu orașul San Francisco și Districtul Columbia, au intentat proces împotriva administrației Trump, contestând ordinul executiv care blochează drepturile de cetățenie pentru copiii imigranților aflați ilegal în Statele Unite.

Ordinul, semnat de președintele Donald Trump, este unul dintre cele aproximativ 100 de ordine emise în prima sa zi completă de mandat. Acesta vizează restricționarea drepturilor prevăzute de al 14-lea amendament al Constituției, care garantează cetățenia tuturor persoanelor născute sau naturalizate pe teritoriul SUA.

Statele care sunt împotriva lui Trump

Statele care s-au alăturat procesului sunt: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Rhode Island, Vermont și Wisconsin.

Procurorul general din New Jersey, Matthew Platkin, care conduce acest efort legal, a declarat că intenționează să demonstreze că președintele nu are autoritatea de a modifica principiile constituționale fundamentale. „Președinții au puteri largi, dar nu sunt regi,” a afirmat Platkin.

Procesul se bazează pe prevederile clare ale Constituției, care afirmă că „toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite sunt cetățeni ai Statelor Unite”. Statele încearcă să invalideze ordinul executiv al lui Trump și să oprească orice măsuri luate pentru punerea sa în aplicare. Procesul lor solicită o ordonanță preliminară pentru a împiedica imediat intrarea în vigoare a ordinului.

Trump promite o „nouă epocă de aur” pentru SUA: Amenințări comerciale dure pentru Mexic, Canada și China

În primele ore ale revenirii la Casa Albă, Donald Trump a lansat o serie de amenințări comerciale ce marchează începutul unei noi etape în economia globală.



Într-un discurs ținut din Biroul Oval, Trump a anunțat tarife de 25% la importurile din Mexic și Canada începând cu 1 februarie, o măsură ce a afectat imediat monedele celor două țări și a dus la scăderea cotațiilor futures ale acțiunilor americane.

De asemenea, Trump a amenințat cu taxe de până la 100% asupra produselor chineze dacă Beijingul nu va încheia un acord prin care să vândă cel puțin 50% din TikTok unei companii americane.

El a extins avertismentul și asupra Uniunii Europene, solicitând creșterea achizițiilor de petrol american sub amenințarea unor tarife comerciale.



