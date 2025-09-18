Anunțul vine la scurt timp, după ce Casa Albă a declarat că va intensifica acțiunile împotriva a ceea ce consideră „terorism intern” de stânga

Aflat în vizită oficială în Marea Britanie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că intenționează să desemneze „Antifa”, drept organizație teroristă. În stilul său caracteristic, folosind majuscule, Trump a descris mișcarea ca fiind „o catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă”.

El a adăugat că va recomanda „cu fermitate” investigarea persoanelor care sprijină financiar această grupare, subliniind că măsurile ar trebui aplicate „în conformitate cu cele mai stricte norme și practici juridice”.

Anunțul vine la scurt timp, după ce Casa Albă a declarat că va intensifica acțiunile împotriva a ceea ce consideră „terorism intern” de stânga, în urma asasinării activistului conservator, Charlie Kirk. Suspectul în acest caz, Tyler Robinson, a fost acuzat că a acționat din convingeri antifasciste, iar procurorii americani solicită pedeapsa capitală.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era una dintre cele mai vizibile figuri ale dreptei americane. Cu milioane de urmăritori online și numeroase apariții în mediul universitar, el promova constant mesajele lui Donald Trump, precum și idei naționaliste, creștine și tradiționaliste despre familie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube