Liderul republican a catalogat cotidianul, drept portavoce a Partidului Democrat

Președintele american, Donald Trump, a confirmat că va acționa în instanță publicația The New York Times, solicitând despăgubiri uriașe, de 15 miliarde de dolari, pentru calomnie și defăimare. Liderul republican a catalogat cotidianul drept „portavoce a Partidului Democrat”, potrivit CNN.

Anunțul vine la câteva zile, după ce Trump amenințase că va recurge la justiție, în urma unor articole care făceau trimitere la o notă și un desen cu tentă sexuală atribuite lui, prezentate cândva finanțatorului Jeffrey Epstein, în 2003. Trump și echipa sa resping orice legătură cu acele materiale.

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, el a acuzat Times că răspândește informații false despre el și familia sa. „Astăzi, am marea onoare să lansez un proces de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times. Minciunile și defăimările lor se opresc aici!”, a scris Trump, menționând totodată sprijinul declarat al publicației pentru Kamala Harris la ultimele alegeri prezidențiale.

Procesul, depus la un tribunal federal din Tampa, susține că The New York Times ar fi urmărit prin articole „răuvoitoare și denigratoare” să-i submineze campania și reputația. Avocații lui Trump evocă și alte procese câștigate împotriva unor instituții media importante, precum ABC News și CBS News, care s-au încheiat cu plăți consistente și corecturi publice.

Este al treilea caz de acest fel intentat în ultimele luni, după acțiunile împotriva The Wall Street Journal și altor trusturi de presă. Echipa juridică a lui Trump susține că prejudiciul suferit „se ridică la miliarde de dolari” și cere despăgubiri de cel puțin 15 miliarde.

Până la acest moment, The New York Times nu a transmis un punct de vedere oficial.

