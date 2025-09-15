Trump cere țărilor NATO să oprească importurile de petrol rusesc înainte de noi sancțiuni americane

Președintele american Donald Trump a intensificat presiunea asupra aliaților europeni, cerând oprirea completă a importurilor de energie din Rusia, în timp ce se pregătește să impună primul set de sancțiuni împotriva Moscovei de la revenirea sa în funcție, în contextul războiului din Ucraina.

Critici pentru Europa și NATO

Într-o declarație pentru presă, Trump a acuzat că țările europene, în special cele membre NATO, nu fac suficient pentru a contracara Rusia, în ciuda noilor sancțiuni impuse de Uniunea Europeană săptămâna trecută. Ei nu-și fac treaba. NATO trebuie să se unească. Europa trebuie să se unească. Europa… sunt prietenii mei, dar cumpără petrol de la Rusia, așa că nu putem fi singurii care fac asta la maximum, a afirmat președintele american.

Trump a adăugat că sancțiunile europene actuale nu sunt suficient de dure și că va fi dispus să impună sancțiuni suplimentare, dar acestea trebuie să fie în concordanță cu acțiunile sale.

Situația importurilor rusești în Europa

Deși multe state europene și-au redus semnificativ dependența de petrolul și gazele rusești după invazia din februarie 2022, câteva țări continuă să importe cantități considerabile. Ungaria, cel mai mare importator european de petrol și gaze rusești, rămâne strâns legată de Moscova. Franța, al doilea cel mai mare cumpărător european de energie rusească, continuă să importe gaze naturale lichefiate (LNG) prin contracte „take-or-pay” valabile până în anii 2030, parte din care sunt redirecționate și către alte țări europene, precum Germania. În prima jumătate a anului 2025, UE a importat LNG rusesc în valoare de aproape 5,2 miliarde de dolari.

Noi sancțiuni americane în perspectiva războiului din Ucraina

Trump a declarat că toate importurile din Rusia ar trebui interzise și a subliniat că nu contează natura produselor – de la gaze naturale la țigări – acestea nu ar trebui cumpărate de țările NATO. El a menționat, de asemenea, posibilitatea impunerii unor tarife între 50% și 100% asupra Chinei, care ar urma să fie ridicate doar după încheierea războiului din Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă NATO cu o zi înainte, Trump a afirmat că este „pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei atunci când toate statele NATO au convenit și au început să facă același lucru și când toate țările NATO vor opri cumpărarea de petrol din Rusia.”

