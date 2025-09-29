Trump anunță tarife de 100% pentru filmele produse în afara SUA: Hollywood, între șoc și scepticism

Președintele Donald Trump a anunțat, luni, pe platforma Truth Social, că intenționează să impună un tarif de 100% pentru orice film realizat în afara Statelor Unite. Decizia, care ar fi o premieră absolută – vizând pentru prima dată un serviciu cultural și nu o marfă brută – a stârnit imediat controverse atât în industrie, cât și pe piețele financiare.

Trump ia măsuri pentru filmele produse în afara SUA

Trump nu a precizat când și cum ar putea fi pusă în aplicare măsura, dar a insistat că statul California a fost „deosebit de afectat” de competiția străină. În mod paradoxal, California și alte mari centre de producție americană au implementat deja numeroase scheme de stimulente fiscale pentru a atrage sau păstra producțiile cinematografice pe teritoriul american.

Anunțul nu este însă nou. Președintele lansase o amenințare similară în luna mai, argumentând că numeroase țări europene și asiatice oferă facilități fiscale și reduceri masive de costuri care „fură” producțiile de la Hollywood.

Industria filmului a fost din nou luată prin surprindere. „La prima vedere, pare un șoc și ar echivala cu o oprire completă a producțiilor”, a declarat un insider de la Hollywood pentru CNN. „Dar, în realitate, președintele nu are jurisdicția directă de a implementa o asemenea măsură și mecanismul ar fi extrem de dificil de aplicat.”

Specialiștii amintesc că marile studiouri aleg adesea să filmeze în afara SUA pentru că forța de muncă este mai ieftină, iar subvențiile guvernamentale reduc semnificativ costurile. „E mai avantajos pentru studiouri să plătească transportul și cazarea echipelor în străinătate decât să suporte integral costurile de producție în America”, a explicat Jay Sures, vicepreședintele United Talent Agency.

Imediat după postarea lui Trump, acțiunile Netflix (NFLX) au deschis în scădere cu 1%, semn al incertitudinii din industrie. În schimb, companii tradiționale precum AMC și The Walt Disney Company (DIS) au înregistrat creșteri, investitorii anticipând că eventualele restricții ar putea avantaja producțiile realizate exclusiv pe teritoriul american.

