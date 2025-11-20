Trump anunță semnarea proiectului de lege privind publicarea dosarelor Epstein

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri seara, într-o postare pe rețelele sociale, că a semnat proiectul de lege privind desecretizarea dosarelor Jeffrey Epstein, măsură care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă publice materialele în termen de 30 de zile. Confirmarea vine după ce, potrivit unor surse din Congres citate de ABC News, documentul a ajuns la Casa Albă miercuri la ora 16:38.

Dacă data semnării se confirmă, DOJ ar trebui să publice materialele până pe 19 decembrie. Procurorul general Pam Bondi a declarat anterior că departamentul „va respecta legea”, adăugând că instituția a primit „informații noi” legate de dosarele Epstein, fără a oferi detalii.

Publicarea completă a documentelor rămâne însă incertă. Legea prevede mai multe excepții care permit reținerea sau anonimizarea unor informații, inclusiv protejarea identităților victimelor, a datelor medicale și a oricărui material care ar constitui o invazie nejustificată a vieții private sau ar implica abuz sexual asupra minorilor. DOJ poate, de asemenea, să amâne publicarea unor informații care ar afecta anchete sau procese federale în desfășurare.

Totuși, textul proiectului stipulează clar că niciun document nu poate fi reținut sau cenzurat pe baza rușinii, prejudiciului de reputație sau sensibilității politice – nici chiar pentru oficiali guvernamentali, personalități publice sau demnitari străini.

Pentru orice material reținut sau redactat, DOJ are obligația de a explica public motivele în termen de 15 zile de la publicarea setului principal de documente.

Între timp, supraviețuitoarele abuzurilor comise de Epstein continuă să militeze pentru transparență deplină.

Pentru noi nu este o chestiune politică. Este o problemă a supraviețuitoarelor și suntem recunoscătoare tuturor celor care au lucrat ca acest proces să avanseze. Suntem prudent optimiste că publicarea documentelor va aduce lumină și va scoate din umbră pe cei responsabili, a declarat Dani Bensky pentru ABC News.

Rămâne neclar cât de extinse vor fi dezvăluirile și dacă publicul va avea acces la întregul conținut al dosarelor Epstein, însă presiunea pentru transparență continuă să crească atât din partea legislatorilor, cât și a supraviețuitoarelor.

