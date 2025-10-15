Trump amenință FIFA cu mutarea meciurilor de la Cupa Mondială 2026! „Dacă cineva face o treabă greșită, le mut imediat”

Președintele SUA a declarat că îl va contacta personal pe Gianni Infantino pentru a schimba orașele-gazdă, invocând motive de securitate și „ineficiență” a administrațiilor democrate.

Declarații incendiare făcute de Donald Trump, președintele Statelor Unite, la doar câteva luni după revenirea sa la Casa Albă. Liderul american a afirmat că ar putea cere FIFA să mute meciurile de la Cupa Mondială 2026 dacă va considera că anumite orașe-gazdă „nu își fac treaba cum trebuie” sau prezintă „probleme de securitate”.

Într-o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, la Washington, Trump a susținut că are o relație excelentă cu președintele FIFA, Gianni Infantino, și că acesta ar accepta imediat o astfel de solicitare.

„Dacă cineva face o treabă greşită şi eu consider că există o problemă de securitate, voi apela la Gianni, şeful FIFA, care este formidabil, şi voi spune: mutaţi-le în alt loc. Şi el o va face. O va face foarte uşor”, a declarat Trump, citat de AFP și Agerpres.

Donald Trump: „Am o relație excelentă cu Infantino”

Fostul lider republican a subliniat că l-a primit pe Gianni Infantino „de mai multe ori la Casa Albă” și că îl consideră un „prieten apropiat”. Cei doi s-au întâlnit recent, luni, în Egipt, la o reuniune internațională privind procesul de pace din Gaza.

„El e un om formidabil. Ne-am văzut ieri în Egipt. Dacă există o problemă, mă pot baza pe el. Va înțelege imediat și va muta meciurile”, a insistat Trump.

Boston, San Francisco și Seattle, în vizorul Casei Albe

Președintele SUA a fost întrebat explicit despre orașul Boston, unul dintre cele care urmează să găzduiască șapte meciuri de la Cupa Mondială din 2026. Trump a evitat să dea un răspuns concret, dar a lăsat să se înțeleagă că orașele conduse de administrații democrate ar putea fi vizate de eventuale schimbări.

„Sunt locuri unde se lucrează prost. Dacă voi considera că Los Angeles, San Francisco sau Boston nu au făcut o treabă bună, vom muta meciurile. Simplu”, a adăugat președintele.

Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor dintre administrația republicană și mai multe municipalități democrate, pe care Trump le-a criticat pentru nivelul ridicat al criminalității.

În același context, liderul american a afirmat că ar putea interveni și în privința Jocurilor Olimpice de vară din 2028, care vor fi organizate la Los Angeles.

„Aş putea spune acelaşi lucru despre Jocurile Olimpice. Dacă voi considera că Los Angeles nu a făcut o treabă bună, atunci voi muta Jocurile”, a spus Trump.

Un precedent recent: meciul Argentinei lui Messi, mutat în Florida

Săptămâna trecută, un meci amical al naționalei Argentinei, condusă de Lionel Messi, programat inițial la Chicago, a fost mutat în Florida, pe fondul unor dispute administrative legate de permise și securitate locală — o decizie care a fost salutată public de președintele Trump.

Cupa Mondială 2026, împărțită între SUA, Canada și Mexic

Turneul final din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe și va fi organizat în 16 orașe-gazdă din cele trei țări nord-americane.

În SUA, printre orașele selectate se numără:

Los Angeles (SoFi Stadium) – 8 meciuri

– 8 meciuri New York / New Jersey (MetLife Stadium) – 7 meciuri, inclusiv finala

– 7 meciuri, inclusiv finala Boston, San Francisco, Seattle, Dallas, Miami, Philadelphia, Atlanta, Kansas City și Houston

Mexicul va găzdui meciuri la Ciudad de México, Guadalajara și Monterrey, iar Canada la Toronto și Vancouver.

Declarațiile lui Trump au generat imediat reacții critice în presa americană, numeroși comentatori subliniind că FIFA este o organizație independentă și că relocarea meciurilor nu poate fi dictată unilateral de liderul unei țări-gazdă.

Totuși, mesajul său confirmă o nouă tensiune între Casa Albă și autoritățile locale democrate — o dispută care, de data aceasta, se extinde și asupra celui mai popular sport din lume.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!