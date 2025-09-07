În Capitală, prezența soldaților și a vehiculelor blindate a declanșat proteste masive împotriva „ocupării” orașului

Donald Trump a relansat atacurile la adresa orașului Chicago, promițând o intervenție militară, dacă administrația locală nu reușește să scadă criminalitatea. Mesajul, publicat pe platforma Truth Social, a fost însoțit de o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care președintele apare în uniformă militară, pe fundalul unui oraș în flăcări, cu sloganul „Chipocalype Now”.

Postarea conține și o parafrază ironică după replica celebră din filmul Apocalypse Now, transformată într-un atac la adresa imigrației ilegale, una dintre temele favorite ale liderului republican.

Guvernatorul statului Illinois, democratul JB Pritzker, a reacționat dur, afirmând că „nu e o glumă” și acuzându-l pe Trump că se comportă ca „un dictator în devenire”. „Illinois nu va ceda în fața intimidărilor”, a transmis oficialul pe rețeaua X.

De la sfârșitul lui august, Trump amenință cu trimiterea Gărzii Naționale la Chicago, după ce deja a mobilizat unități federale în Los Angeles și Washington. În Capitală, prezența soldaților și a vehiculelor blindate a declanșat proteste masive împotriva „ocupării” orașului.

Recent, liderul de la Casa Albă a semnat un decret prin care a schimbat oficial numele Ministerului Apărării în „Departamentul de Război”, declarând că măsura transmite „forță și victorie” pe plan internațional.

