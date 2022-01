Trieste: Surprinzătoarea capitală a cafelei din Italia

Trieste găzduiește cel mai mare port de cafea din Marea Mediterană și deține una dintre cele mai mari mărci de cafea din Italia, scrie BBC.

În fiecare oraș italian, cafeaua este unul dintre cele mai importante activități cu care își începe un italian ziua. Dar, în Trieste, un oraș de pe coasta de nord-est a Italiei, ritmul este puțin diferit. Pe lângă clinchetele familiare de cești și șuieratul laptelui aburind, veți auzi pe oameni comandând „capo in b”: un mini cappuccino servit într-un pahar care este favorit în Triestini.

Este unul dintre numeroasele motive pentru care acest oraș este diferit de celelalte orașe din Italia.

„Am crezut că am nevoie de un doctorat pentru a comanda cafea când m-am mutat prima dată aici!” a spus Maria Kochetkova, redactor la In Trieste, o revistă în limba engleză pentru numeroșii turiști din oraș. „În loc de caffe (espresso), comanzi un „nero”; pentru un cappuccino spui „caffelatte””. Lista continuă. Ea și soțul ei, Francesco Stumpo, un italian din Savona, traduc cu bucurie codul unic al cafenelei din Trieste pentru a-i ajuta pe nou-veniți.

Cafenelele sunt o cameră de relaxare pentru mulți italieni. După casă, aici își desfășoară adesea viața socială, în timp ce oameni din toate generațiile se adună cu prietenii pentru a împărtăși cele mai recente bârfe și a petrece timpul. Dar, într-o țară deja obsedată de cafea, mulți oameni ar putea fi surprinși să afle că acest oraș de graniță îndepărtat este de obicei considerat „capitala cafelei” neoficială a Italiei. Triestini bea găzduiește și principalul port de cafea al Mediteranei și una dintre cele mai mari mărci de cafea din Italia: Illy.

„Cafeaua este cu siguranță un lucru demn aici”, a spus Alessandra Ressa, o profesoară de engleză care s-a mutat din San Francisco la Trieste în urmă cu 20 de ani. „În loc să stăm doar la bar și să bem un ristretto, ca în alte orașe italiene, aici ne așezăm și ne petrecem timp cu noi. „

Istoria cafelei

Cafeaua a ajuns pentru prima dată în Italia în 1570, când medicul Prospero Alpini a adus boabe de cafea din Egipt pentru a le vinde în farmaciile venețiene. Deși băutura a fost imediat îndrăgită, ea a stârnit suspiciuni din cauza efectelor nefamiliare asociate cu islamul. Catolicii au numit-o „băutura diavolului” și l-au rugat pe Papa Clement al VIII-lea să interzică băutura. Dar, după o înghițitură, Papa a declarat că este atât de bună încât nu trebuie să facă acest lucru. Până la mijlocul secolului al XVII-lea, cafenelele elegante au fost înființate în Veneția și Viena, iar cafeaua era venerată, fiind considerată o băutură de lux, savurată de aristocrați și intelectuali.

În 1719, portul din Trieste a fost scutit de taxe sub dominația austro-ungară. Comerțul a început odată cu sosirea cafelei din Imperiul Otoman, iar Trieste a furnizat boabe de cafea.

Maria Tereza, șefa Casei de Habsburg, a rămas în istorie ca fiind eroina ce a transformat Trieste într-un puternic oraș-port. În mod bizar, ea nu a pus niciodată piciorul în Trieste, dar din moment ce teritoriile habsburgice intraseră în datorii uriașe în timpul domniei tatălui ei, ea a privit orașul ca pe un producător de bani.

Trieste rămâne astăzi divers și tolerant. Găzduiește una dintre cele mai mari sinagogi din Europa și o moschee recent construită, iar Biserica Ortodoxă Sârbă din secolul al XIX-lea, împodobită cu mozaicuri de aur și turle, adaugă strălucire centrului istoric. Dialectul local Triestino poate suna mai mult austriac-german decât italian, cu note de croată și greacă.

Afacere cu cafea

Iar afacerea cu cafea continuă să prospere. Pe lângă Illy, fondată în 1933, zeci de alte companii mai mici prăjesc și amestecă milioanele de pungi de boabe de cafea care sosesc din întreaga lume la docurile din Trieste în fiecare an. „Este grozav să deschizi geamurile când conduci spre sud”, a spus Ressa. „Se simte miros de cafea!”

În fiecare octombrie are loc Festivalul Cafelei de la Trieste, când prăjitoriile se deschid pentru degustări, restaurantele creează mâncăruri condimentate cu cafea și are loc un campionat „Capo in B” pentru a numi cel mai bun barista al orașului.

Din fericire pentru vizitatori, unele dintre cafenelele construite în anii 1800, care au fost modelate după cafenelele elegante din Viena, se găsesc încă în centrul istoric al Triestei.

O masă în aer liber la Caffè degli Specchi din Trieste, din 1839, este un loc ideal pentru a o lua în Piazza Unità d’Italia a orașului. Localnicii susțin că aceasta este cea mai mare piață de pe malul mării din lume.