Cei doi au fost reținuți și anchetați în vara lui 2024, fiind acuzați de introducerea în țară a drogurilor de risc

Tribunalul București a decis vineri, 17 octombrie, ca soții Giancarlo și Suzana Cristea, români stabiliți în Marea Britanie, să își primească înapoi tratamentul pe bază de canabis medicinal confiscat anul trecut pe Aeroportul Otopeni. Procurorii DIICOT au la dispoziție trei zile pentru a contesta hotărârea, scrie Hotnews.

Cei doi au fost reținuți și anchetați în vara lui 2024, fiind acuzați de introducerea în țară a drogurilor de risc, deși prezentaseră prescripții și documente medicale, eliberate de autorități britanice. Tribunalul a stabilit acum că introducerea în România a canabisului medicinal nu este interzisă „de plano”, dacă sunt respectate condițiile legale și există justificare medicală.

În primăvară, un alt complet de la aceeași instanță a constatat că faptele celor doi nu constituie infracțiune, dar DIICOT a continuat procedura și a cerut confiscarea celor 25 de grame de canabis. Instanța a respins solicitarea și a dispus restituirea tratamentului.

„Această decizie marchează sfârșitul unei perioade de teroare psihologică. Instanța a confirmat că suntem pacienți cu afecțiuni cronice, nu traficanți de droguri”, a declarat Giancarlo Cristea pentru sursa citată.

Cei doi afirmă că au cerut anterior clarificări de la Poliția de Frontieră și Direcția Vămilor, iar instituțiile le-au transmis că pot intra în țară cu tratamentul, dacă dețin documente medicale. Totuși, la Otopeni au fost reținuți ore în șir, în prezența fiicei lor, și tratați „ca niște infractori”.

„Am fost ironizați și umiliți, deși am respectat toate procedurile legale. A fost un coșmar. Procurorul DIICOT a anulat arbitrar documentele medicale, emise de autoritățile britanice și aprobate de Agenția Națională a Medicamentului”, povestește Cristea.

După anchetă, DIICOT a dispus clasarea dosarului, recunoscând că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăție penală. Cuplul a contestat soluția, iar Tribunalul a decis că acțiunea lor nu intră sub incidența legii penale.

„Introducerea în țară de droguri de risc de către persoane fizice poate fi legală, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege, iar prescripția medicală este valabilă”, a motivat judecătorul.

Soții Cristea spun că experiența i-a convins cât de departe este România de standardele unui stat de drept. „Am fost invitați chiar în Parlament, să vorbim despre tratamentele legale cu canabis. Cu toate acestea, un an mai târziu, am fost umiliți pentru că am respectat legea”, afirmă ei.

Ei îi încurajează pe pacienții care folosesc canabis medicinal prescris în străinătate să-și apere drepturile și să nu cedeze presiunilor autorităților. „Precedentul creat de instanță arată că legea poate fi aplicată corect. Este important ca pacienții să nu se lase intimidați.”

Cazul readuce în atenție blocajul legislativ privind legalizarea canabisului în scop medical în România. Proiectul de lege „Victoria”, inițiat în 2019, care ar fi permis utilizarea tratamentelor pentru bolnavii în faze terminale, a fost respins la începutul acestui an de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.

Inițiativa prevedea crearea unei Agenții a Canabisului și a unui Registru Național Unic pentru monitorizarea producției și a distribuției în scop medical, dar a rămas fără sprijin politic.

